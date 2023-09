Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter az APA osztrák hírügynökségnek adott szerdai interjújában jelezte: nem ért egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek megvonnák Magyarországtól az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.

Schallenberg populista megközelítésnek nevezte ezeket a kísérleteket. Hozzátette: bár egyebek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök EU-ellenes hozzáállása miatt jogosak az aggodalmak, az elnökség teszt lehet Magyarország számára.

Pusztán az a tény, hogy egy állam tölti be az elnökséget, arra kényszeríti, hogy semleges közvetítőként próbáljon fellépni a közös európai döntések meghozatala érdekében

− magyarázta Schallenberg.

− Ha szeretne sikeres lenni, akkor európai módon kell fellépnie, és meg kell próbálnia a többi államot összefogni − tette hozzá.

Az osztrák diplomácia vezetője ebben tanulási lehetőséget lát, míg a kizárásra irányuló populista követelésnek szerinte egyáltalán nem lenne hatása, és inkább csak egyik vagy másik szereplő egójának kielégítésére szolgálna. A külügyminiszter elismerte: sokrétű kihívásokkal szembesülnek Magyarország esetében, ezért arra van szükség, hogy egyenesen beszéljenek a magyar politikusokkal.

Nagyon világosan kell beszélnünk velük, és ezt tesszük. Én is nagy támogatója vagyok a jogállamisági feltételrendszernek, és annak, hogy visszatartjuk a forrásokat. De hogy most kizárjuk őket a testületekből, az szerintem rossz megközelítés

− fűzte hozzá.

Az interjúban Alexander Schallenberg egyéb aktuálpolitikai témákról is beszélt, köztük a klímatüntetésekről. A külügyminiszter jelezte: nem támogatja a szélsőséges akciókat, köztük a ragasztós tiltakozásokat.

Az osztrák politikus szerint a radikális eszközökhöz folyamodó klímaaktivisták nem tesznek jót a saját ügyüknek.

Jogászi végzettségére hivatkozva rámutatott: „a cél nem szentesíti az eszközöket”, senki sem áll a törvények felett, ezért helyes, ha megfelelő intézkedéseket hoznak az ilyen esetekben. Az Osztrák Néppárt – amelynek Schallenberg is politikusa – a jövőben szigorítana a hasonló akciók résztvevőire kiszabható büntetéseken. A külügyminiszter kiemelte: a klímaváltozás fontos kérdés, de az intézkedésekkel nem veszélyeztethetik az ipari alapokat, mert azzal a társadalom biztonságát és stabilitását is kockáztatják.

A napokban Schallenberg a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilapnak adott interjút, amelyben több témáról is beszéltek, többek között az EU menekültügyi politikáját, Ukrajnát, de az Oroszország elleni szankciókat is érintették. Az osztrák politikus az utolsóról megjegyezte, hogy Oroszország továbbra is fontos az EU számára, és itt az idő, hogy észhez térjenek az unió törvényhozói.