– Nem vagyunk hajlandók és nem is fogjuk elfogadni, hogy a nyugati demokráciák élvonalába tartozó Franciaország megsérti a demokrácia alapelveit és rasszista diszkriminációt folytat – reagált Marija Zaharova arra, hogy egy orosz újságírót nem engedtek be Emmanuel Macron francia elnök G20-csúcstalálkozó keretein belül tartott sajtótájékoztatójára. A biztonsági szolgálat emberei indokként csupán annyit mondtak, azért nem engedik be a riportert, mert orosz.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint felháborító, hogy amellett, hogy Franciaországban boszorkányvadászatot folytatnak az orosz médiumok ellen, most már exportálja is a sajtószabadsággal való méltánytalan bánásmódját a kollektív Nyugaton kívülre is – olyan országokba, amelyeket Párizs évtizedeken át leckéztetett a demokráciáról és szabadságjogokról.

Ez a politika, amely tele van hazugsággal, önteltséggel és kizárólagossági komplexussal, végül is azok ellen a vezetők ellen fog dolgozni, akik végrehajtják

− húzta alá Zaharova. Hozzátette, követelik az Elysée-palota bocsánatkérését az ügyben.