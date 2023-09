Megkerestük David Pressmant az újabb vízumbotrány kapcsán

Nem utazhatok az USA-ba. A chicagói magyar közösség meghívására vettem volna részt az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornáján, az immár 25., jubileumi Árpád-kupán, amelyet a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése alapján péntek reggel nyitottam volna meg. Az amerikai út egyben alkalom lett volna arra, hogy a kontinensen kirobbant Messi-őrületnek a helyszínen tapasztalható részleteiről is beszámoljak a Nemzeti Sport olvasóinak, helyi kollégákkal és futballvezetőkkel beszélve (több hivatalos találkozó volt előkészületben), továbbá válogatott labdarúgónkkal, a Philadelphia Union MLS-csapatban futballozó Gazdag Dániellel is találkoztam volna, hogy aztán hasonló módon számoljak be a náluk látottakról, mint néhány éve, a több magyart foglalkoztató Sporting Kansas Citynél lett látogatásomkor