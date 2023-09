Mindent átvizsgáltak az észak-koreai vezető biztonsági emberei a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozót megelőzően. Kim Dzsong Un érkezése előtt szinte mindent átnéztek a teremben, ahol a két politikus találkozott. A közösségi médiában terjedő felvételeken az látszik, hogy Kim Dzsong Un megbízottjai ellenőrzik, vajon van-e valamilyen veszélyforrás rá nézve.

Ezek alapján akár úgy is tűnhet, hogy mégsem bízik meg az észak-koreai politikus Putyinban, illetve a vendéglátóiban

– írja a Daily Mail brit napilap.

Először egy fehér kesztyűs és sötét öltönyös férfi látható a felvételeken, amint egy fehér ruhával letörli a fekete széket, mielőtt a két vezető összeült volna. Az egyeztetés egyébként több órán át tartott Oroszországban.

A biztonsági ember alaposan megtisztította az ülést, a szék támláját és a karfákat. Eközben két másik észak-koreai tisztviselő is támogatta az erőfeszítéseit, majd arról egyeztettek, hogy cseréljenek-e széket, vagyis, hogy a kihelyezett ülőalkalmatosság elbírja-e Kim Dzsong Unt – aki nem hivatalos információk szerint több mint 130 kilogramm is lehet. Ezután többször is ránehezedtek a székre, hogy próbára tegyék, sőt, detektorral is átvizsgálták.

Az ellenőrzések során egy további észak-koreai tisztviselő is a helyszínen volt, és úgy tűnt, irányítja a férfiakat. Egy újabb biztonsági ember, aki inkább már orosznak tűnt, közelről figyelte a munkálatokat.