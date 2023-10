Amerika terrorveszélyre figyelmeztet

Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy a Gázában tartózkodó külföldiek átmehetnek Egyiptomba a rafahi határátkelőhelyen – közölte szombaton egy magas rangú egyiptomi tisztségviselő.

Az AP által idézett tisztviselő elmondta:

Izrael beleegyezett abba, hogy nem támadja azokat a területeket, amelyeken a külföldiek áthaladnak, hogy kijussanak az ostromlott palesztin területről.

Elmondta azt is, hogy Katart is bevonták a tárgyalásokba, és a felek beleegyezést kaptak a palesztin fegyveres csoportoktól, a Hamásztól és az Iszlám Dzsihádtól is.

Egy másik tisztségviselő a rafahi átkelőhely egyiptomi oldalán elmondta: utasítást kaptak arra, hogy szombat délután nyissák meg a rafahi átkelőhelyet a Gázából érkező külföldiek előtt.

Mindkét tisztségviselő név nélkül nyilatkozott, mert nem voltak felhatalmazva a sajtó tájékoztatására.

Közben az amerikai kormány engedélyt adott, hogy az izraeli diplomáciai képviseletein dolgozók egy része és családtagjaik elhagyják a közel-keleti államot – közölte a külügyminisztérium szombaton.

A közlemény szerint a jeruzsálemi amerikai nagykövetség és tel-avivi diplomáciai képviselet azon dolgozóit és családtagjaikat hatalmazták fel a távozásra a kiszámíthatatlan helyzet miatt, akiknek jelenléte nem nélkülözhetetlen az amerikai külképviselet működéséhez.

Ezzel egy időben az amerikai külügy frissítette az Izraelre és palesztin területekre kiadott utazási figyelmeztetést. Eszerint

terrorcsoportok, egyedül cselekvő terroristák, valamint egyéb erőszakos szélsőségesek támadásokat terveznek Izraelben, Ciszjordániában és Gázában, és az erőszakcselekmények figyelmeztetés nélkül, bárhol és bármikor bekövetkezhetnek turisták által látogatott helyeken, közlekedési csomópontokban, illetve piacokon, bevásárlóközpontokban.

A hivatalos besorolás szerint Izrael és Ciszjordánia esetében a kormány arra kéri az amerikaiakat, hogy fontolják meg az utazást, a Gázai-övezet határának átlépését semmilyen körülmények között nem javasolják amerikai állampolgároknak.