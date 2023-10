Megkezdődött a püspöki tanácskozás a Vatikánban: a melegházasság is napirenden

Ünnepélyes misével kezdődik szerda délelőtt a katolikus egyház püspökeinek egészen október végéig tartó tanácskozása, és a szinódus nyitónapján a Vatikán nyilvánosságra hozza Ferenc pápa új környezetvédelmi buzdítását is. Ferenc pápa a Szent Péter téren mutatja be a misét, amelyen a szombaton kreált új bíborosok és a szinódus tagjai is jelen lesznek. A szinódus intézményét VI. Pál pápa vezette be 1965-ben. A világ püspökeinek tanácskozásáról van szó, amelyen az egyháznak a mindenkori pápa által megjelölt aktuális kérdései szerepelnek napirenden.

Ferenc pápa a megválasztása után, 2014-ben hívott össze szinódust, amelynek témája a családpasztoráció volt. Akkor a munkát előkészítő és irányító főrelátornak Erdő Péter bíborost nevezte ki.

A mostani szinódus a Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió címet kapta, és a Ferenc pápa alatt valóban globálissá vált egyház és püspöki kar egyik legaktuálisabb kérdését érinti, vagyis a testületi együttműködést és döntéshozatalt. A téma összetettségét bizonyítja, hogy a szinódus 2024 októberében folytatódik.

A mostani szinódusra 464-en regisztráltak: bíborosok, püspökök, szerzetesek és szerzetesnők, laikusok és más szakértők. Többek között jelen lesz Louis Raphael Sako bagdadi érsek, babiloni káld pátriárka, valamint két püspök Kínából, akiket az egyházfő nevezett meg, és a helyi hatóságok engedélyezték utazásukat a Vatikánba. Kínai püspökök már a 2018-as szinóduson is részt vettek. Püspököket várnak Oroszországból és Ukrajnából is. A nem egyházi résztvevők között szerepel a Földközi-tengeren aktív Mediterranea Saving Humans olasz nem kormányzati szervezet (NGO) egyik vezetője is.

A szinódus helyszíne a VI. Pálról elnevezett vatikáni audienciaterem, ahol munkacsoportokban folyik majd az egyeztetés. A sajtónak tartott előzetes látogatáson bemutatták, hogy a munkához harmincöt asztalt állítottak fel: mindegyiknél tizenketten dolgoznak majd úgynevezett nyelvi munkacsoportban. Tizennégy csoport angol nyelven, nyolc olaszul, hét spanyolul, öt franciául, egy pedig portugálul végzi majd munkáját. Újdonságnak számít, hogy a résztvevők a papírtakarékoskodás jegyében fejenként egy-egy táblagépet is kapnak munkájukhoz, fekete színűt. Egyedül Ferenc pápáé lesz fehér.

A több mint három hetes szinódus zárt ajtók mögött zajlik. Szokás szerint a tanácskozás végén záródokumentumot adnak át a pápának.

Hatalmas szervezés előzte meg a szinódust, melyen a keleti egyház is képviselteti magát. A szinodalitás azt fejezi ki, hogy mindenkinek szava és szerepe van a katolikus egyházban

– nyilatkozta az MTI-nek Kocsis Fülöp görög katolikus érsek-metropolita, aki az egyik olasz nyelvű munkacsoportban dolgozik majd.

A szinódus kezdete előtt Ferenc pápa kedd este válaszolt arra az öt kérdésre, amelyet még a nyáron tett fel neki öt bíboros. Az egyház úgynevezett konzervatív szárnyát képviselő Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Juan Sandoval Iniguez, Robert Sarah és Joseph Zen Ze-kiun bíborosokról van szó, akik a szinóduson is érintett témákkal – elsősorban a melegházassággal és a női papi szolgálattal – kapcsolatban vetettek fel kétségeket (latinul dubia).

Kérdéseiket júliusban küldték el Ferenc pápának, aki másnap hosszú levélben reagált. A levelet a Hittani Kongregáció vatikáni hivatal hétfőn hozta nyilvánosságra. A bíborosok nem fogadták el a pápa válaszait, így ismét elküldték neki, és az újabb válasz most érkezett meg. Hasonló helyzet alakult ki 2016-ban is, amikor bíborosok csoportja szintén kétségeit fejezte ki majdnem ugyanezen témákról.

Szerdán jelenik meg Ferenc pápa új apostoli buzdítása Laudate Deum (Dicsérjétek Istent) kezdettel. Korábbi bejelentése szerint a 2015-ben a teremtett világ védelméről írt Laudato Si (Áldott légy) kezdetű enciklika folytatásáról van szó. A pápai dokumentumot szerda estétől több olaszországi könyvesboltban felolvassák.