Hajmeresztő ötletekkel állnak elő az ukrán hadtestparancsnokok, akik újabban a kézzel vezérelt propagandamédia kedvenc vendégei. A többnyire borostás vagy szakállas egyenruhások egyre többet beszélnek a különböző műsorokban arról, hogy drasztikusan erősíteni kellene a katonai mozgósításon, a veszteségek ugyanis hatalmasak. Rajtuk kívül ezt egyébként senki nem meri kimondani, Ukrajnában ugyanis meg van tiltva, hogy az elesettek számáról beszámoljon bárki is.

A héten jelentette be Petro Gorbatyenko, az 1. rohamzászlóalj 3. különleges dandárjának a parancsnoka főműsoridőben azt, hogy

mozgósítani kellene a 18 és 20 év közötti, egyébként törvényileg védett, egyetemi hallgatókat is frontszolgálatra.

Szerinte ugyanis a diákoknak is harcolniuk kell. A parancsnok szerint az 50 éves korosztállyal már nem mennek sokra, hiszen öregek, és tele vannak betegségekkel, viszont a fiatalok nem.

Mobilizálni kell a 20 és 18 éveseket! Mi ebben a kivetnivaló? Az, hogy diákok? Na és! A diákoknak nem kell harcolniuk? De kell! És alkalmasok!

– fogalmazott Petro Gorbatyenko, katonai hívónevén Rolló.

Az embervadászat egy percre sem áll meg

Ha nem lennének veszteségek, ahogy azt az ukrán propaganda is hirdeti, akkor nem lenne szükség a hadköteles férfiak levadászására sem.

Azonban a hadkiegészítők továbbra is hordákban járva teszik mindezt az ukrán városokban és falvakban.

A legdurvább eseteket többnyire Odesszában dokumentálják, mint az alábbi felvételt, melyen egy férfi kiáll a saját jogaiért és nem ismeri el az intézkedés törvényességét. A hatóságok háromszor is arra kérik, hogy szálljon be velük a mikrobuszba, és menjen el adategyeztetésre a parancsnokságra. A férfi azonban jól tudván, hogy annak a front lesz a vége, elutasítja mindezt. A videóban végül a fiatalembert földre terítik és megbilincselik, majd betuszkolják az autóba. Esélye sincs elmenekülni.

Érdekes, hogy a különböző megyék a központi hatalomtól eltérően hoznak olyan rendeleteket, melyek a mozgósítás erősítését célozzák meg. Herszon megye katonai kormányzója például azt jelentette be, hogy a régió azon részén, amit a kijevi hatóságok felügyelnek, felerősítik a katonai mozgósítást. Olekszandr Prokugyin internetre feltöltött videójában így fogalmazott:

Ülésezett a régió védelmi tanácsa… Úgy döntöttünk, hogy megerősítjük a mozgósítással kapcsolatos munkát. A Nemzeti Rendőrség azzal lett megbízva, hogy aktivizálják magukat, és kutassák fel azon személyeket, akik bujkálnak a mozgósítási kötelezettség elől. Az ellenőrző pontokon mindenkit meg fognak vizsgálni, és leellenőrzik, hogy az illető ignorálta-e a korábban kapott katonai behívóparancsát.

– mondta a dél-ukrajnai megye vezetője.

Hasonló intézkedést jelentett be Lemberg megye katonai vezetése is. Az ő rendeletükben az áll, hogy a régió területén a hadkötelesek minden esetben meg kell, hogy mutassák a személyi igazolványaikat a hadkiegészítők munkatársainak. Emellett a sorozótiszteket kötelezték arra is, hogy ellenőrizzék le az utcán megállított férfiak papírjait. Külön figyelmet fordítva a lakcímbejegyzésre.

Korábban az Ukrán Igazságügyi Minisztérium azt jelentette be, hogy a hadkiegészítők munkatársai egyedül nem rendelkeznek semmiféle jogosultsággal az állampolgárok igazoltatását illetően. Azt a törvények szerint kizárólag a titkosszolgálat vagy a rendőrség jelenlétében tehetnék meg. Az, hogy egy megye felülírja a központi jogszabályokat, mindössze azt jelzi, hogy egyre nagyobb a káosz, illetve hogy még több emberre van szüksége az ukrán hadseregnek.

Borítókép: Ukrán tengerészgyalogosok átkelnek a Dnyeper folyón a kelet-ukrajnai Herszon közelében húzódó frontvonalnál 2023. október 14-én (Fotó: MTI/AP/Alex Babenko)