Veszélyes antiszemita hálózat épül az Egyesült Államokban

A testvériség gyorsan növekszik, jelenleg több százra becsülik a résztvevők számát.

A szakértők komoly aggodalommal tekintenek a jelenségre. Heidi Beirich, a Global Project Against Hate and Extremism alapítója szerint a szervezet jelenléte a hadseregben és a kormányzati szektorban nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A klub és társszervezetei, mint a brit Basketweavers, a kutatók szerint nemcsak közösséget, hanem egy potenciálisan veszélyes, radikális politikai mozgalmat is építenek, amely akár a közintézmények működését is befolyásolhatja.

