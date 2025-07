Hiábavaló magyar fejlődés, a nyilai elvesztése is győzelmet ért a világbajnoknak

A 2025-ös World Series of Darts-sorozat ötödik állomására a lengyelországi Gliwicében került sor pénteken és szombaton. A Poland Darts Masters első nyolcaddöntőjét Jehirszki György a Masters-győztes és világbajnoki elődöntős Chris Dobey ellen játszotta, és a magyar játékos hiába teljesített sokkal jobban, mint egy éve (Luke Humphries ellen) ugyanitt, az akkorihoz hasonlóan 6-1-es vereséget szenvedett. Pedig a 95-ös kiszállót teljesítő Jehirszki 94,43-as körátlagánál tízen is gyengébbet dobtak az első körben, de balszerencséjére Dobey a maga 100,84-esével a legmagasabb átlaggal rendelkezett pénteken. Szombaton azonban ezt is felülmúlták, méghozzá a vb-címvédő Luke Littler, aki a negyeddöntőben 104,88-as körátlagot (és egy 170-es kiszállót is) produkált, mégis kikapott Nathan Aspinalltól, aki sorozatban a harmadik WSoD-állomáson is legyőzte a legjobb nyolc között a 18 éves honfitársát.

Bunting és Price párharcából a Poland Darts Mastersen a walesi jött ki győztesen (Fotó: DPA/Andreas Gora)

A vasárnap esti döntőbe végül Aspinall sem jutott be, ugyanis Stephen Bunting és Gerwyn Price vívták a finálét.

Közülük döntő legben, 8-7-re a walesi világbajnok bizonyult jobbnak, aki idén először nyert fordulót a sorozatban.

Bunting két megnyert döntő mellett másodszor veszített az utolsó meccsen, de továbbra is ő áll a sorozat ranglistájának élén. A World Series of Darts augusztusban, Ausztráliában folytatódik, előtte azonban Players Championship-állomásokra, a kieli European Tour-fordulóra, majd július 19. és 27. között a blackpooli World Matchplay versenyre is koncentrál a mezőny.

Gerwyn Price a nyilai elvesztése után lett a Poland Darts Masters győztese

Mint a walesi dartsjátékos utólag elmondta, akadtak nehézségei is Gliwicében. Price elárulta, hogy kénytelen volt új, nem az addig használt nyilaival versenyezni.

– Nagyon örülök, hogy a körülmények ellenére nyerni tudtam.

Elvesztettem a csomagomat és a nyilaimat, így vadonatúj dartskészlettel játszottam

– mondta Price, aki hozzátette, emiatt nem volt teljesen magabiztos, de ezt sikerült levetkőznie, ami a karakterét és az erejét dicséri. – Valószínűleg megtartom ezeket a nyilakat ezek után, és az év hátralévő részében velük fogok játszani. Önbizalmat ad nekem a World Matchplay előtt.

Price különleges diadala még a közelmúltban sem egyedülálló, hiszen múlt héten Luke Humphries a bevonulása közben megsérült ujjal lett a US Darts Masters nyertese. Az angol világbajnok a napokban ki is hagyta a lengyelországi versenyt.