Így marcangolhatják szét a terroristákat az izraeli harci kutyák + videó

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egy olyan videót tett közzé az interneten, amely bemutatja, hogy hogyan vethetik be a kiképzett kutyákat a Hamász katonái ellen, akik a föld alatti bunkerekben rejtőznek. Az alábbi felvétel egy gyakorlat közben készült, és az látható, ahogy a kutya végigfut egy föld alatti folyosón és elkapja az áldozatát.

Az IDF ezzel a videóval hívta fel a figyelmet arra, hogy a kiképzett kutyákat is be tudnák vetni a Hamász ellen, akik valóságos föld alatti városokat hoztak létre, hogy észrevétlenül mozoghassanak egyik pontból a másikba, de ezeket a járatokat használják arra is, hogy lőszereket és egyéb fegyvereket mozgassanak. A Hamász parancsnoki és irányítóközpontjai is a bonyolult rendszerben vannak elhelyezve, távol az izraeli megfigyeléstől.