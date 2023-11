Meghalt a pilóta, aki ellopott egy szovjet vadászrepülőt

Elhunyt a pilóta, aki Hokkaidó szigete felé vezetett egy szovjet sugárhajtású szuperszonikus MiG–25 elfogó repülőgépet. Tettét azzal magyarázta, hogy át akarta adni a repülőt a nyugati hatalmaknak, hogy megvizsgálhassák azt – idézte fel az 1976-os esetet a The New York Times. Leszállás után a japánok átadták Belenko hadnagyot és a szovjet katonai gépet az amerikaiaknak. A MiG–25-t szétszedték és elemezték, mielőtt néhány héttel később darabokban visszaadták a szovjeteknek. Belenko hadnagy menedékjogot kapott, majd idén szeptemberben bekövetkezett haláláig az Egyesült Államokban élt.

Viktor Belenko a kommunista fiatalok példaképe volt. A proletárszegénységben született, karrierje gyorsan ívelt felfelé, a Szovjetunió elit légvédelmi haderejének tagja lett, amelynek feladata az anyaország támadásokkal szembeni védelme volt. Munkájáért elismerést, anyagi előre jutást ígértek neki, ehelyett azt érezte, hogy csak egy apró fogaskerék a nagy hadi gépezetben. De kétségeit magában tartotta, így került be az 1970-es évek elején a MiG–25-programba – emlékeztet a The New York Times.

Az 1950-es és 60-as években az Egyesült Államok és a Szovjetunió fegyverkezési versenyt vívott: nagyobb, gyorsabb bombázókat és felderítő repülőgépeket építettek. Az Egyesült Államok előnyben volt egészen az 1970-es évekig. Ekkor az amerikai hírszerző ügynökségek és szövetségeseik egy új repülőgépre lettek figyelmesek. Egy vadászgépre, amely mérföldekkel a föld felett képes repülni, a hangnál többszörösen gyorsabban.

Természetesen a szovjet pilóta halála Oroszországban is bekerült a hírekbe. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is kommentálta a TASZSZ hírügynökségnek, mint mondta: