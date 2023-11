Olyan hó esett Biharban, hogy autózgatni sem nagyon érdemes, két magyar is ott rekedt + videó

Masszív hóréteg borítja a romániai Bihar megyében a Bogatelep és Pádis-fennsík közötti hegyi utat, így az is lehet, hogy ennek hamarosan idehaza is lesz látszata. Nehéz, vizes hó borítja Bihar megye hegyi útjait, miután hétvégén jelentős mennyiségű szilárd csapadék hullott – írja az Agerpres hírügynökség nyomán a Vezess.

A lap bukkant rá az egyik pádisi panzió tulajdonosának bejegyzésére is, amelyben azt írták, hogy több szállóvendég ott ragadt, ugyanis nem tudtak autóval elindulni, mert

az út teljesen járhatatlanná vált, negyven centiméternyi hó esett.

Az érintett szakaszon folyamatosan dolgoznak, a panzióban hat turista, két magyarországi és négy kolozsvári várja, hogy járhatóvá váljon az út.

Közben idehaza is kezd jelentőssé válni a hóhelyzet. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál rengeteg képet gyűjtött össze arról, hogy hogyan néz ki a Bükk, videójuk is van róla.

Komárom-Esztergom vármegyében is egyre havasabb a helyzet. Tardos község a közösségi oldalán számolt be arról, hogy még ha csak rövid időre is, de kifehéredett a Gorba-tető – írta a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál.