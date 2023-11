Kiűznék a szexturistákat a központból

Amszterdamot ellepték a turisták. Az idegenforgalmi bumm azonban elsősorban nem a kulturális értékeknek és az egyéb látnivalóknak köszönhető, hanem elsősorban a piros lámpás negyednek – írja a német nyelvű sajtó. A helyzet úgy néz ki, hogy fiatalok kuncognak a szűk utcákon, a férfiak érdeklődve néznek be az ablakokba, amelyek mögött félmeztelen nők állnak. Szexet kapnak tőlük pénzért cserébe. Valószínűleg Európa egyetlen más városában sincs ilyen nyílt prostitúció, mint ott.

Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da belediye meclisi, Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) ile ilgili hazırladığı, 'yeni erotik merkez' planını, seks işçileri protesto etti. https://t.co/5td00uasQY — Londra Gündem (@londragundemcom) October 21, 2023

Amszterdam polgármestere, Femke Halsema ki akarja űzni a szexturistákat a város központjából. Ehelyett egy erotikus centrumot építenének a holland város szélén.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. A nők ugyanis nem akarnak odamenni. Mint mondják, azon túl, hogy a központban vannak kapcsolatban az üzletfeleikkel és a helyiekkel, a központban nagyobb biztonságban érzik magukat, mint a város szélén.

A beszámolók szerint ugyanakkor az állapotok egyre tarthatatlanabbak a városban, a hétvégén szinte már nem is lehetett sétálni a környéken az óriási embertömeg miatt. Nem csak az a baj, hogy sokan vannak, hanem tiszteletlenek is, főleg a britek. Hiába figyelmeztetnek a táblák, hogy a nyilvános helyen való vizelést akár száz eurós bírsággal is büntetik, annak nincs igazán elrettentő hatása.

Nem csak a szex jó Hollandiában

A német sajtó arról is ír, hogy nem csak a szex vonzza Hollandiába az embereket a világ minden tájáról, hanem a tanulmányok is. Maastrichtban vagy Groningenben tanulni valahogy szórakoztatóbbnak tűnik, mint Stuttgartban vagy Dortmundban – teszik hozzá.

Jó az infrastruktúra, szép épületek vannak, van elég tanár és lehet angolul tanulni. Egyedülálló, hogy Hollandiában mennyi angol nyelvű alapképzés van

– nyilatkozta az egyik külföldi hallgató. Ennek azonban nem mindenki örül. Peter Omtzigt, a holland képviselőház tagja több holland nyelvű oktatást követel a külföldiek számára is.

Ha itt akarsz tanulni, meg kell tanulnod a nyelvet

– mondta egy televíziós műsorban. Ennél viszont egyes vélemények szerint még nagyobb probléma a lakáshiány. A hollandok már nem találnak lakhelyet a saját városukban, mert a külföldi diákok elkapkodják azokat.

Borítókép: Amszterdam piros lámpás negyede (Fotó: Europress/AFP/Prevost Vincent)