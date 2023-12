Izraelben már a háború utáni rendezést készítik elő

Az utóbbi napokban több tucat Hamász-terrorista adta meg magát csapatainknak

− hangoztatta a miniszterelnök a vasárnap este sugárzott videóüzenetében. Úgy fogalmazott, hogy a háború még tart, de ez már a Hamász végének kezdete.

A Hamász terroristáinak azt mondom, hogy vége van. Ne haljatok meg Jahja Szinvárért, a Hamász gázai vezetőjéért. Adjátok meg magatokat; most

− hangsúlyozta.

Az izraeli hadsereg az utóbbi napokban több felvételt is közzétett, amelyeken a Gázai övezet északi felében őrizetbe vett palesztin férfiakat látni. A katonák közlése szerint

a videókon a Hamász harcosait lehetett látni, akik megadták magukat.

A gázai egészségügyi minisztérium szombati közlése szerint az izraeli hadműveletek következtében eddig mintegy 18 ezer palesztin vesztette életét, és 49 500-an sebesültek meg a Gázai övezetben.

Mindeközben az izraeli miniszterelnök titkos csoportot állított fel a Gázai övezet háború utáni rendezésével kapcsolatos tervek megvitatására – adta hírül a The Times of Israel izraeli napilap. A csoportban az izraeli védelmi erők, a Moszad és a Sin Bét képviselői kaptak helyet, de Mike Herzog washingtoni izraeli nagykövet is részt vett az eddigi találkozókon.

Gyökeres változásra van szükség a Palesztin Hatóságban és annak oktatási rendszerében. E kulturális változások nélkül Izrael egy ellenséges lakossággal találja magát szemben

− idézte a beszámoló Ron Dermert, a stratégiai ügyek miniszterét, aki szintén tagja a csoportnak.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Flash 90/Sir Torem)