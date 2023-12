Még nagyobb Hamász-ellenes műveletre készül Izrael

Az izraeli sajtó a nap folyamán arról számolt be, hogy izraeli csapatok a Gázai övezet déli részén is harcolnak, és több lakónegyedben is kiköltözésre szólították fel a civileket. A palesztin térség északi részéből százezrek menekültek az izraeli hadművelet elől délre. A helyi palesztin lakosok azt mondják, hogy már nincs hova menekülniük az elszigetelt övezetben.