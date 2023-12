Nagyot nyerhettek Vucsicsék az első eredmények alapján

Serbia, national parliament election:



78.1% sample of CeSID / Ipsos parallel count



SNS+-EPP: 46.5% (+3.5)

SPN-S&D|G/EFA|RE: 23.3% (+4.9)

SPS/JS~S&D: 6.8% (-4.6)

NADA~NI: 4.8% (-0.6)

Mi GIN-*: 4.8% (new)

SSZ/Dveri~ID|NI: 2.8% (-4.7)

