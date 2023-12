Sorsdöntő választások Szerbiában: irányt válthatnak déli szomszédaink?

A jobbközép Szerb Haladó Párt 2012-es hatalomra kerülése óta eltelt 11 évben ez lesz az ötödik idő előtti választás az országban. A Szerbiai Szocialista Párt és még néhány kisebb párttal, valamint több kisebbségi szervezettel, köztük a Vajdasági Magyar Szövetséggel eddig közösen kormányzó Szerb Haladó Párt annak ellenére döntött sorozatban a rendkívüli választások mellett, hogy megvolt a stabil többsége az ország irányításához.

Miért éppen most választ Szerbia?

„Alekszandar Vucsics elnök többször nyilatkozta, hogy a szerbiai ellenzék nyomására, kérésére írta ki az idő előtti választásokat. A dolgok mögé nézve azonban megállapítható, hogy ennek taktikai okai is voltak. Olyan pillanatban írták ki a választásokat, amikor az látszott, hogy a jelenlegi kormány számára kedvezően alakulhat az erőpróba, így nem várták ki az adott ciklus végét. A nemzetközi környezet ma nagyon bizonytalan, gyorsan változik, és mindez kihat az egyes államok belpolitikai eseményeire is” – magyarázta kérdésünkre a kutató. Az Ipsos által pénteken publikált közvélemény-kutatás szerint

Alekszandar Vucsics Szerbia nem állhat meg elnevezésű listája 44,6 százalékára számíthat vasárnap, a Szerbiai Szocialista Párt 8,7 százalékra, a VMSZ pedig közel 1,5 százalékra.

A felmérés szerint Alekszandar Vucsicsék kihívóját, a Szerbia az erőszak ellen elnevezésű ellenzéki koalíciót 23,6 százalékra mérték a választások előtt két nappal, amely jelentős visszaesés a nyáron mért, közel negyvenszázalékos támogatottsághoz képest.

A késő tavaszi erőszakhullám, és az akörüli tüntetések nagyon sok embert megmozgattak, az egész ország figyelt rá. Akkor ez nem tett jót Vucsicsék népszerűségének.

„Most azonban az látszik, hogy vissza tudták tornázni magukat. Mindez annak is köszönhető, hogy a korábban bejelentett fizetés- és nyugdíjemelések első részleteit éppen mostanában kezdték folyósítani. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Szerb Haladó Pártnak több mint 700 ezer tagja van egy olyan országban, amelynek az összlakossága 6,5 millió környékén mozog. Egy ekkora méretű, jól megszervezett hálózattal viszonylag jól fel tudják építeni magukat a választásokra” – ismertette Palusek Erik. Hozzátette: a Szerb Haladó Párt és a Szerb Szocialista Párt a választások előtt egyértelművé tették, a voksolások után is folytatnák az együttműködést.

A választások tétje Szerbiában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója elmondta: az Alekszandar Vucsics vezette koalíció az elmúlt években és a közelmúltban megvalósult, valamint a jövőben megvalósuló beruházásokra és az életszínvonal általuk prognosztizált emelkedésére (1400 eurós átlagbér és 650 eurós átlagnyugdíj a következő években) fókuszált a kampányában. Nem volt véletlen tehát a kampány előtt nem sokkal alapított szövetségének a névválasztása sem (Szerbia nem állhat meg). Hozzátette:

a szövetségnek emellett vannak ismert arcai, a legismertebb maga Vucsics elnök.

„Nagyrészt az ő személye az, akire szavaznak a haladópárti választók, benne bíznak, és nem feltétlenül a választási programra adják le voksaikat. A szerb ellenzék soraiban egyelőre nincsenek ilyen meghatározó, ennyire jól felépített, karizmatikusnak ható arcok, az ellenzék most próbálja önmagát felépíteni. Bár való igaz, hogy az országban az elmúlt évek során sem volt túl erős az ellenzék.”

Nekik talán leginkább Belgrádban van a legnagyobb esélyük arra, hogy borsot törjenek a kormánypártok orra alá

– magyarázta a kutató. Megjegyezte: a Szerbia az erőszak ellen, valamint Alekszandar Vucsicsék is az ország európai integrációját támogatják. „A kormánypártokhoz hasonlóan ők is európai irányultságúak, a lényeget tekintve azonban inkább a változásra koncentrálnak. A korrupció megszüntetéséről, az átláthatóbb kormányzatról, a demokratikus intézményrendszer erősítéséről kommunikálnak” – részletezte Palusek Erik. A pártok körében az uniós integráció melletti relatív konszenzus egyébként azért is érdekes, mert Szerbiában már a lakosság fele sem támogatja a csatlakozást.

Ezt a kampányban a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt próbálta meglovagolni úgy, hogy a BRICS-hez való csatlakozás mellett kampányolt, azonban a pénteki felmérések szerint a parlamenti küszöböt jelentő három százalékot sem fogják elérni.