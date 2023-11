– A szerb államvezetés az uniós utat támogatja, lehet ebben változás a választások után?

– Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy amíg ő vezeti az országot, addig az az Európai Unióhoz történő csatlakozás felé vezető úton fog haladni, ugyanakkor hozzátette, hogy magára a csatlakozásra mindeddig azért nem került sor, mert az EU nem akarja a bővítést.

Azt is elmondta, hogy megtörténhet, hogy a jövőben (visszavonulása után) a BRICS-hez történő csatlakozás lesz majd a prioritás, esetleg éppen azért, mert a szerbek ráunnak arra, hogy az EU megvárakoztatja őket.

Ivica Dacsics külügyminiszter is hasonlóképpen nyilatkozott, szerinte a BRICS-hez történő csatlakozás ötlete butaság, mert Szerbia az EU-ba tart, de természetesen a BRICS-országokkal is együtt kívánnak működni. Mivel az előzetes felmérések azt mutatják, hogy a szerb politikai színtéren a december 17-én esedékes választások után sem várható jelentős átrendeződés, azaz továbbra is a jelenleg is kormányzó pártok fogják alkotni a hatalmi koalíciót, az EU-hoz történő csatlakozás ügye továbbra is fontos lesz a szerb vezetés számára. Rövid és középtávon ezért ebben valószínűleg nem lesz változás, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az EU a csatlakozás feltételeként Koszovó függetlenségének elismerését szabja meg, amire Szerbia nem hajlandó és az egyébként is hosszú várakoztatás miatt a lakosság EU-ba vetett bizalma mélyponton van, aminek megfelelően a csatlakozást támogatók tábora is folyamatosan apad. Amennyiben ezeket a vitás és bizalmatlansági kérdéseket sokáig nem sikerül megoldani, az a jövőben akár azt is eredményezheti, hogy a kiábrándult Szerbia hátat fordít az Európai Uniónak és más szövetégesek után néz…

– Brüsszel tehát már jó ideje várakoztatja a szerbeket, alacsony az uniós integráció támogatottsága is. Ez is közrejátszik abban, hogy a BRICS felé fordulhat Belgrád?

– A szerb lakosságnak egyre kisebb hányada támogatja az ország EU-s tagságát, belefáradtak a várakozásba, ahogyan a Koszovó körüli vitás kérdések megoldását sem úgy képzelik el, hogy független országként ismerik el a szerb álláspont szerinti déli tartományt. A szerb vezetés egyelőre kitart az európai integráció mellett. Amennyiben hosszabb távon sem jön össze a szerb csatlakozás, elképzelhető, hogy Belgrád sem fogja már erőltetni a dolgot és más szövetségek tagjává kíván majd válni, de ez természetesen sok mindentől függ, többek között attól is, hogy a jövőben milyen geopolitikai és gazdasági mozgolódások, események történnek majd a régióban és a világban. A pontos választ azonban csak az idő múlásával fogjuk megkapni, megjósolni lehetetlen.

– Szerbiában a lakosság jelentős része oroszpárti. Ez is hozzájárulhat a BRICS-csatlakozás gondolatához?

– Mindenképpen táplálhatja. A Szerb Radikális Párt is nagyon jól tudja ezt, ezért is vetették be kampánytémaként a BRICS-csatlakozás ötletét. A szerbek valóban hagyományosan szimpatizálnak Oroszországgal, ahogyan azt sem szabad elfelejteni, hogy Kínával is egyre szorosabbra fűzi viszonyait az ország. Az elmúlt hetekben számos gazdasági megállapodás köttetett a két ország között, a miniszterelnök asszony néhány napja látogatott Kínába, és bejelentették, hogy jövőre a kínai elnök fog majd Szerbiába érkezni hivatalos látogatásra.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke találkozott Belgrádban (Fotó: Szerbia elnökének hivatalos oldala, Dimitrije Goll)