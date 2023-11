– Több kihívás is van Szerbia előtt: Koszovó, a sikertelen uniós csatlakozás. Ezek kampánytémák lehetnek? Az EU azt kéri, hogy Belgrád de facto ismerje el Koszovót. Ez mennyiben befolyásolhatja a kampányt?

– Szerbia EU-integrációs útjában a nagy törést az jelentette, hogy Szerbia nem csatlakozott – a többi nyugat-balkáni országgal ellentétben – az Oroszország ellen hozott európai uniós szankciós csomagokhoz. A 2022-es választások után még voltak olyan várakozások, hogy Belgrád a megfelelő támogatottság megszerzése után ezt megteszi, azonban a szankciók bevezetése azóta is vörös vonalnak bizonyul. De nemcsak a külpolitikai azonosulás hiánya jelentik a problémát, hanem a jogállamiság és az emberi jogok megerősítését, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet továbbra is elvárja az Európai Unió, és kritikával is illeti. Az EU-csatlakozás megtorpanását mindenképpen könnyebb tematizálni, mint a Koszovó-kérdést, mely egy rendkívül érzékeny téma.

Koszovó bármilyen formájú elismerése szintén egy vörös vonal, ennek egy olyan helyzetben lehetne maximum realitása, ha az EU Szerbia tagságát garantálná cserébe. Ennek ellenére nyomás alatt van Belgrád, láthatóan a nemzetközi közösség nem enged az ohridi megállapodásból, ez alapvetően kedvező téma az ellenzéknek. Ugyanakkor igaz az is, hogy az EU-nak szüksége van egy olyan stabil partnerre, mint Vucsics, így a nemzetközi közösség visszakozik attól, hogy túl nagy nyomást helyezzen a szerb elnökre, hiszen az a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd befagyásához is vezethetne.

Egy új választási nyereséggel Vucsics a legitimációját ismét megerősítheti mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren, illetve aláhúzza az eddigi Koszovó-politikát is.

– A VMSZ milyen esélyekkel indul?

– A Vajdasági Magyar Szövetség már leadta a választási listáját. A 2022-es választásokon (is) a nemzeti kisebbségek pártjai között kiemelkedően szereplő VMSZ-nek (öt parlamenti mandátum) a mozgósítás a legfőbb feladat. A vajdasági magyarság lélekszámának csökkenése súlyos kihívás, ahogy erre a friss népszámlálási adatok is rámutattak; a magyarok létszáma már nem éri el a 185 ezret Szerbiában.

