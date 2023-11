Orbán Viktor: Pásztor István összebékítette a magyar és a szerb népet

Mint pásztorát vesztett nyáj, úgy állunk most itt, lehajtott fejjel és nehéz szívvel, szerbek és magyarok, anyaországi és külhoni magyarok - Kárpát-medencei, anyaországi és vajdasági magyarok – ezzel kezdte búcsúztató beszédét Orbán Viktor a Pannon RTV közlése szerint. Pásztor István katonaként élt, katonaként harcolt és katonaként is ment el. Most a bajtársunknak kijáró tisztelettel búcsúzunk tőle – folytatta beszédét a magyar miniszterelnök. Kiemelte, ő volt az első, aki nem csak remélte és hitte a nemzetek közötti megbékélést, hanem tett is érte. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke október 30-án, hétfőn, 67 éves korában hunyt el.

Pásztor István elnök úr nem csak nagyszerű fegyvertárs volt, hanem igaz barát is. Időtlen idők óta ismertük egymást. Emlékszem, 2010 májusában ő volt az első hivatalos látogatóm a miniszterelnöki eskütételt követően, és ez nem volt véletlen. Nem is tudom, hogy ő támasztott-e meg bennünket, vagy mi támasztottuk meg őt éppen akkoriban, de jól emlékszem a közös felelősség nyomasztó súlyára. Pásztor István nemcsak sajátjaiért, a vajdasági magyarokért viselte ezt a felelősséget, hanem az egész magyar nemzetért. Felelősséget érezni az egész nemzetért olyan küldetés, amelyet ma már kevés nép fiai értenek. Nehéz gúnya ez, de viselni kell, mert a magyarokra ezt szabta a jó Isten. Különösen is nehéz gúnya ez, ha valaki a kisebbségi magyarság tagjaként vállalja. Jól ismerjük magunkat, összefogásra és közös cselekvésre bírni a sokszínű, sokarcú, önállóságára kényes magyarokból álló sokaságot igazi embert próbáló feladat

– fogalmazott beszédében a kormányfő.