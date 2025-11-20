Zéró toleranciát kell mutatni az ukrán korrupcióval szemben

Céline Marangé, a Stratégiai Kutatóintézet (IRSEM) kutatója szerint Ukrajna európai uniós tagsága stratégiai jelentőséggel bírna. Ugyanakkor azt a szakértő is elismerte, hogy a korrupció megoldatlan problémája lassíthatja az ország európai integrációját – írja az Origo.

Az ukrán korrupcióval szemben erősen kell fellépni az EU-nak

Fotó: SIMON WOHLFAHRT /AFP

A szakember szerint Oroszország szándékosan alkalmaz eszkalációs lépéseket, mint amilyenek a kibertámadások és az Európa-szerte tapasztalható drónincidensek. Szerinte ezzel a Kreml megpróbálja Európát eltántorítani Ukrajna további támogatásától.

A szakember szerint legalább ennyire fontos, hogy Európa határozottságot mutasson mind Oroszországgal, mind pedig az ukrán korrupcióval szemben.