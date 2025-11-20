UkrajnaOroszországEurópai Unió

Zéró toleranciát kell mutatni az ukrán korrupcióval szemben

Már a nyugati sajtó is arról ír, hogy a friss ukrán korrupciós botrány megmutatta a rendszerszintű problémát Ukrajnában. Céline Marangé szerint épp ezért lenne fontos, hogy az Európai Unió keményen lépjen fel az ukrán korrupció ellen és zéró toleranciát mutasson.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Céline Marangé, a Stratégiai Kutatóintézet (IRSEM) kutatója szerint Ukrajna európai uniós tagsága stratégiai jelentőséggel bírna. Ugyanakkor azt a szakértő is elismerte, hogy a korrupció megoldatlan problémája lassíthatja az ország európai integrációját – írja az Origo.

A szakember szerint Oroszország szándékosan alkalmaz eszkalációs lépéseket, mint amilyenek a kibertámadások és az Európa-szerte tapasztalható drónincidensek. Szerinte ezzel a Kreml megpróbálja Európát eltántorítani Ukrajna további támogatásától.

A szakember szerint legalább ennyire fontos, hogy Európa határozottságot mutasson mind Oroszországgal, mind pedig az ukrán korrupcióval szemben. 

Bizonyos akadályok gátolhatják az EU-integrációs folyamat előrehaladását. A korrupció kérdése kétségtelenül ezek egyike. Ha segíteni akarunk Ukrajnának az EU felé vezető úton, és szakítani a posztszovjet rendszerrel, akkor kompromisszummentesnek kell lennünk a jogállamiság és a polgári szabadságjogok terén, még háború idején is. A kemény szeretet a legjobb szolgálat, amit Ukrajnának és a civil társadalmának nyújthatunk

– jelentette ki a Céline Marangé egy berlini konferencián. 

A szakértő szerint egyébként ettől függetlenül Ukrajna csatlakozása stratégiai jelentőségű az Európai Unió számára.

Marangé ennek kapcsán arról beszélt, hogy amennyiben Ukrajnának sikerül megőriznie függetlenségét, és nem lesz korlátozva a jövőbeni szövetségek tekintetében, úgy a Kreml véleménye szerint kudarcot vallott a háborúban. Ha azonban Ukrajna korlátozva lesz, ha elfogadja az „erőszakkal kikényszerített semlegességét” és a „nácimentesítést”, akkor a Nyugat kudarcot vallott. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

