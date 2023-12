Pásztor Bálint: Magyar érdeket Szerbiában is csak magyar párt színeiben lehet érvényre juttatni

– November 10-én fogadta önt Orbán Viktor a karmelita kolostorban. Miről egyeztettek?

– A miniszterelnök úr édesapám tragikus halálát követően néhány nappal fogadott, és megerősítettük a magyar kormány és a VMSZ között régóta fennálló szövetséget. Konkrét ügyekről is egyeztettünk, amelyek a vajdasági magyar közösség fennmaradása és fejlődése szempontjából fontosak. Ezek nem feltétlenül miniszterelnöki szintű ügyek, de kértem Orbán Viktor személyes közbenjárását abban, hogy hosszabbítsuk meg a Horgos–Röszke kettes számú határátkelőhely nyitvatartását. Tíz nappal később már éjjel-nappali nyitvatartással működött ez a határátkelő.

(Fotó: MTI/MTVA/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A Szeged–Szabadka vasútvonallal kapcsolatban arra kértem a miniszterelnököt, hogy utasbarát menetrenddel járjanak a vonatok. Néhány napra rá beszéltem Lázár Jánossal, ezzel párhuzamosan a szerbiai oldalon is intéztük ezeket az ügyeket, és november 28-án elindult a vonat olyan menetrenddel, amit megbeszéltünk. A harmadik téma a 2016-ban elindult gazdaságfejlesztési program folytatása volt. Arra kértem a miniszterelnököt, hogy írhassunk ki újabb pályázatokat, hiszen az elmúlt három évben a világjárvány, valamint a háború által okozott nehézségek miatt ezek elmaradtak. Ez meg is történt november végén, négymilliárd forint értékben pályázhatnak a vajdasági magyarok.

– Számos kihívással kell a VMSZ-nek a következő időszakban szembesülnie. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy fogy a magyarság a Kárpát-medencében, és igaz ez a Vajdaságra is. Mi a válasza erre a Vajdasági Magyar Szövetségnek?

– Azért fontos az erős parlamenti érdekképviselet, hogy mindent megtegyünk a szülőföldön, anyanyelven való boldogulás érdekében. Ezt szolgálja a gazdaságfejlesztési támogatás, az ösztöndíjrendszer, az Újvidéken közel egy évtizede működő Európa Kollégium, valamint az infrastrukturális fejlesztések, amelyeket elsősorban a magyar kormány segítségével valósítunk meg. Fontos azonban az is, hogy Belgrádban ott legyünk a parlamentben és a kormányzatban, hogy mindehhez szerbiai forrásokat is tudjunk társítani.

– Orbán Viktor tusványosi beszéde után azt mondta, biztatja a határon túli magyar szervezeteket, gondolják ki, hogy saját jogrendszerük ismeretében miként lehet a családoknak nyújtandó magyarországi adókedvezményt, a babaváró hitelt adaptálni, az otthonteremtési rendszer helyi variánsát kialakítani. A VMSZ foglalkozott már a kérdéssel?

– Igen. Szerbiában ezen támogatások befogadása ügyében soha nem lehetett arról olvasni, hogy a szerbiai kormányzat mondvacsinált akadályokat gördítene elé. Meg fogjuk találni a megvalósítás módját annak ellenére is, hogy Szerbia nem az Európai Unió tagja. Ezért is fontos az erős belgrádi magyar érdekképviselet és a megfelelő viszonyrendszer kialakítása a szerbiai politikai hatalommal.

– Az őszi hónapokban számtalan alkalommal lövöldöztek a bevándorlók a határ menti települések környékén, mára azonban a szerb belügyminisztérium fellépése miatt ezek megszűntek. A közösségi média kommentszekciójában lehetett olyan véleményekkel találkozni, hogy mindez a választási kampány miatt van. Igaz ez?

– Ezt meg tudom cáfolni. Szerbia egy olyan ország, ahol minden évben van valamilyen választás. Ha ez így lett volna, akkor 2015 óta számos alkalommal lehetett volna tűzszünet a migránsok között, sajnos nem így volt. Mi mindvégig határozottan követeltük, hogy az állam végezze el alapvető feladatát, és garantálja a lakosság biztonságát. Most bebizonyosodott az, amit korábban mondtunk, hogy ha a szerbek rendet akarnának tenni, akkor két hét alatt ez meg is történne. A hatóságok átvágták az embercsempész-hálózatok láncát. Nem lehet bejutni úgy az érintett településekre, hogy a rendőr ne nézne be az ablakon migránsok után kutatva. Az állandó rendőri jelenlétnek nincs alternatívája. Az elmúlt nyolc évben a VMSZ volt az egyetlen szerbiai parlamenti párt, amelyik ezt követelte.

– Ha hihetünk a közvélemény-kutatásoknak, megtörténhet, hogy Alekszandar Vucsics nem tud önállóan kormányt alakítani. Elképzelhető, hogy a VMSZ lesz a mérleg nyelve a kormányalakításnál?

– Ez is elképzelhető, ám most a legfontosabb a szavazatszám maximalizálása, hogy legyen magyar jövő a Vajdaságban. Később majd a parlamenti matematika megmutatja, hogy ez mire lesz elegendő. Azt gondolom, hogy az említett együttműködés jót hozott a két ország kapcsolatának és a vajdasági magyarságnak is, úgyhogy mindenképp szeretnénk folytatni.

– Hány mandátummal lennének elégedettek?

– A legfontosabb, hogy az önálló frakciót meg tudjuk őrizni Belgrádban, és a tartományi parlamentben is meg tudjuk tartani a mandátumaink számát. A VMSZ önállóan politizál, ezért önállóan veszünk részt a választásokon. Fontos lenne, hogy a parlamenti munka ügyében ne legyünk semmiféle koalíciós kényszerben. Az elmúlt hetekben nagyon intenzív, erőteljes, pörgős kampányt folytattunk, bejárva az egész Vajdaságot, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a mandátumszám lehet a mostaninál magasabb is. A legutóbbi választások alkalmával egy mandátum hiányzott ahhoz, hogy Alekszandar Vucsics pártja és a VMSZ önállóan tudjon kormányt alakítani. A VMSZ-nek pedig 65 szavazat hiányzott a hatodik mandátumához. A saját kárunkon tanultuk meg akkor, hogy minden szavazat számít.

– Nagy számban élnek vajdasági magyarok az anyaországban. Nekik mit üzen?

– Azt szeretném kérni az anyaországban élő vajdasági magyaroktól, hogy jöjjenek haza advent harmadik vasárnapján, töltsenek együtt egy hétvégét a családjukkal karácsony előtt egy héttel, és támogassák az egyetlen magyar és az egyetlen vajdasági listát, a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. Mindezt pedig tegyék azért, hogy a közösség szempontjából fontos munkát megfelelő felhatalmazással tudjuk folytatni. A vajdasági magyarok képviseletét helyettünk senki sem fogja vállalni, ehhez pedig támogatásra van szükség.

Borítókép: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke (Fotó: Teknős Miklós)