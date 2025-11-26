Lövöldözés történt a Fehér Háznál

Három sérültet szállítanak kórházba – erősítette meg a washingtoni tűzoltóság és a mentőszolgálat a BBC-nek, miután lövöldözés történt Washingtonban a Fehér Ház közelében.

Karoline Leavitt szerint a lövöldözés ügyében az elnököt is tájékoztatták (Fotó: Getty Images via AFP)

A Fehér Ház tisztában van ezzel a tragikus helyzettel, és aktívan figyelemmel kíséri azt

– mondta Karoline Leavitt sajtótitkár a lövöldözésről, amely a rendőrség szerint mindössze néhány háztömbnyire történt az épülettől.

„Az elnököt tájékoztattuk” – tette hozzá Leavitt.

Sajtóhírek szerint a lövöldözés két áldozata a Nemzeti Gárda tagja volt. Az elkövetőt a hatóságok őrizetbe vették.

Donald Trump a közösségi médiában reagált a tragikus eseményre.

Az állat, aki rálőtt a két nemzetőrség tagjára, akik mindketten súlyosan megsebesültek és most két külön kórházban vannak, szintén súlyosan megsebesült, de ennek ellenére nagyon drágán fog fizetni

– írta.

Borítókép: A Nemzeti Gárda a Fehér Ház közelében (Fotó: AFP)