Többször meghalt, de mégis él az orosz elnök, Vlagyimir Putyin

Összeállításunkban összeszedtük, hányszor keltették halálhírét és milyen betegségeket vizionáltak az orosz elnöknek. Kezdjük azzal, hogy már 2020-ban megjelentek olyan hírek a nyugati sajtóban, hogy

Putyin dublőröket használ,

és a BBC például hosszasan lamentált arról, hogy az orosz elnöknek arra van szüksége, hogy hasonmásokat alkalmazzon maga helyett. Az orosz elnököt megkérdezte a Tass újságírója, Andrei Vandenko:

„Ön igazi?” Mire az elnök azt válaszolta, hogy természetesen igen.

Ám a nyugati sajtó tovább folytatta a hadjáratot: Putyin egyik ellenfelére, Valerij Szolovejre (a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének korábbi PR-vezetőjére) hivatkozva arról delirált, hogy

februárban az orosz elnököt rákkal operálták, de egy névtelen forrás szerint a felsőtestén kellett műtétet végrehajtani

– írta a the Daily Mail. Szolovej azt állítja a lapban, hogy az operáció februárban volt. De ez még nem minden, az orosz „szakértő” emellett még azt is nyilatkozta, hogy az orosz elnöknek két fő problémája van: egy idegi eredetű betegség és rák. Az írás szerint Szolovej két héttel korábban azt is nyilatkozta, hogy Putyinnak Parkinson-kórja is van. Mindazonáltal a Kreml teljes mértékben tagadta, hogy Putyinnak bármilyen baja is lenne.

Nem sokkal később csak úgy sorjáztak a hírek Putyin különböző, változatosabbnál változatosabb betegségeiről. Hosszú cikkben „aggódott” a liberális sajtó Putyin egészségéért. Rögtön kezdetnek ezzel a mondattal nyitnak:

Amerikai politikusok és volt diplomaták nyíltan kételkednek Vlagyimir Putyin stabilitásában.

– írja a CNN.

Ugyanebben az évben a sajtó abban reménykedik, hogy

Vlagyimir Putyinnak operációja miatt (mivel rákos) az egyik vezető tisztségviselőnek, Nyikolaj Patrusevnek (az orosz biztonsági tanács hetvenéves, hivatalban lévő titkárának) kell hamarosan átadnia a hatalmat,

mindezt egy magas rangú kremli forrásra hivatkozva írja a Business Standard. A forrás emellett Putyin állítólagos operációjáról is elmélkedik, és a következőt jelenti ki:

Tehát, amíg Putyint megműtik, és valószínűleg két-három napig lábadozik, az ország tényleges irányítása csak Patrusev kezére száll.

Május közepén a nyugati bulvársajtó egy ex-KGB-ügynökre, Boris Karpichkovra hivatkozik, aki úgy véli,

Putyin demenciában és paranoiás viselkedészavarban szenved

– állítja The Sun. A hírszerzőt idézve leírják, hogy Putyin olyan paranoiában szenved, hogy még a saját bizalmasaira is gyanakszik.

A következő be nem teljesedett jóslat az egyik nyugati liberális lapban jelent meg, amely szerint

Putyin elnök rákos betegségben szenved

– írja a The Independent. A lap várja, mikor adja át a hatalmat az orosz vezető. Ahogy korábban, ebben az esetben is egy – természetesen meg nem nevezett – Kreml-közeli forrásra hivatkoznak. A forrás – mint már korábban szerepelt – szintén Putyin esetleges műtétjéről elmélkedik, amely során majd átadja a hatalmat.

A konteóteóriák azonban egyfolytában ömlenek a sajtóból. A The Mirror nevű angolszász lap arról számol be MI6-es forrásra hivatkozva, hogy

állítják, hogy arca felfújódott, és ez arra utal, hogy már nincs sok hátra az életéből. De eljátszanak azzal a gondolattal is, hogy már meghalt, és a dublőre szerepel helyette.

Egy nevét nem vállaló hírszerző tisztre hivatkozik a lap:

Putyin nagyon beteg, és amikor meghal, a halálát hetekig, ha nem hónapokig titokban tartják. Fennáll annak a lehetősége is, hogy már meghalt. Nem lehet tudni.

Ugyanekkor egy meg nem nevezett FSZB-tisztre hivatkozva a The Independent azt állította, hogy

Vlagyimir Putyinnak már csak három éve van hátra az életéből, és egy betegség miatt a látását is el fogja veszteni. Sőt, még azt is állították, hogy folyamatos fejfájásokkal küzd.

A The Mirror azt is leírta ugyanerre a tisztre hivatkozva, hogy:

Azt mondták nekünk, hogy fejfájástól szenved, és amikor megjelenik a tévében, szüksége van egy papírdarabra, amire minden nagy betűkkel fel van írva, hogy elolvassa, mit fog mondani.

Még mindig 2022 tavaszán járunk, amikor újra „aggódik” a nyugati sajtó Putyin egészsége miatt, amelyet videókkal igyekeznek bizonyítani.

Se szeri, se száma a spekulációknak, amelyeket az orosz elnök egészségi állapotáról összeszednek: Parkinson-kóros, rákos, merényletet követtek el ellene, már halott, és dublőr szerepel helyette

– írja a The Guardian.

A sajtó megint összeszedi a szokásos vádakat, csak Putyin állítólagos rákbetegségéről értekezik, valamint arról, hogy paranoiás, merényletet élt túl, egyszóval folytatódnak a leépüléséről szóló elméletek, ezúttal a Newsweekben.

A lap megint egy hírszerző tisztre hivatkozik:

Putyin szorítása erős, de már nem abszolút. A Kreml belsejében még soha nem volt intenzívebb a helyezkedés uralkodása alatt, mindenki érezte, hogy közel a vég.

Még a kanadai lapok is Putyinnal foglalkoznak:

A Toronto Sun azt emeli ki, hogy Putyin karjával baj van, mert nem tud szúnyogokat elhessegetni maga körül.

Talán az egyik legszebb hír, amit találtunk, már decemberből származik:

Putyint nyugati rákgyógyszerekkel kezelik, hogy az ukrajnai háborút folytathassa

– írja a The New York Post. Itt megint Szolovejt idézik:

Elmondhatom, hogy e [külföldi] bánásmód nélkül biztosan nem szerepelt volna az Orosz Föderáció közéletében. A legfejlettebb kezeléseket alkalmazza, és olyan célterápiát, amelyet Oroszország nem tud neki biztosítani.

Zelenszkij komoly véleménye sem maradhat ki, aki 2023 elején a Davosi világgazdasági fórumon kijelentette, hogy szerinte Putyin már nincs életben – írta a The Daily Mail.

Mindezt arra alapozta, hogy Putyin nem mutatkozott akkoriban annyit a médiában.

Nemrég Putyin szívrohamáról cikkezett a nyugati sajtó (a Newsweek).

Nem tudtuk összeadni, pontosan hányszor halt meg Vlagyimir Putyin, mert félő, hogy nem minden forrást sikerült idézni. Annyit biztosan mondhatunk, hogy az orosz vezető többször meghalt az elmúlt években, és minden eddig felfedezett és még fel nem fedezett betegségben is szenved.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök láthatólag számos betegségben szenved. Ja, nem. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat)