Török légicsapás ért több energetikai létesítményt

A török légierő a Szíria északkeleti részén lévő Haszaka tartomány energetikai létesítményei ellen hajtott végre légicsapásokat – jelentette vasárnap a szíriai állami média. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán végrehajtott csapások több olajmezőt érintettek, a többi között Kamisli közelében, valamint légitámadásról számoltak be al-Málikíja város mellől is. A csapások nyomán több helyen tüzek is keletkeztek. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja nevű civil szervezet szerint az Ankara által terrorszervezetnek minősített Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd fegyveres csoport ellenőrizte térségben a török légierő rendszeresen tart őrjáratot.

Borítókép: török zászló (fotó: Engin Akyurt/pexels.com)