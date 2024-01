A magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat dönt

Ennek kapcsán a magyar intézkedéseket méltatta, és kijelentette, hogy Magyarország profitál legtöbbet a világon a külföldi működőtőke beáramlásából ami ott hajtja a legtöbb gazdasági hasznot az ezt mérő indexek alapján. Kifejtette, hogy „Magyarország nagyon kedvező helyzetben van, EU-tagállam és az is marad, stabil, a földrajzi fekvése is központi, illetve továbbra is olcsón jut kőolajhoz és földgázhoz.”

Majd hozzátette, hogy lehet felháborodni, lehet nem felháborodni, de választottunk egy értékpolitikát, és az üzlet továbbra is elég pragmatikus maradt” – mondta.

A magyaroknak például soha nem volt gondja az exporttal, a Kínából vagy Oroszországból érkező áruk kizárásával. Az is érdekes, hogy Magyarország milyen ambiciózus a politikájában, és mennyire számolt azzal, hogy jobb mindkét világot lefedni – tette hozzá.

A litván állami beruházási ügynökség vezetőjének nyilatkozata kapcsán Paczolay Máté külügyi szóvivő emlékeztetett

a magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat döntött: 2022-ben 65 milliárd eurónyi beruházás érkezett a kormány ösztönzőrendszerén keresztül, tavaly pedig több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, amihez kétmilliárd eurónyi készpénztámogatást biztosítottak. És ezen beruházások összesen 19 ezer munkahelyet hoztak létre, ami szintén rekordnak számít.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)