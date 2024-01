Az orosz hírportálok is jelentős érdeklődést mutatnak. Külön foglalkoznak a jelöltekkel is. Három fő kormányfőjelölt van versenyben a választásokon: Laj Csing-te, aki a jelenleg is hatalmon levő demokratikus Progresszív Párt elnöke, Hou Jü-ih, aki az ellenzékben levő Kuomintang Pártot vezeti és Ko Ven-csö, aki a maga alapította Tajvani Néppártot képviseli a választásokon – fogalmaz a RIA Novosztyi.