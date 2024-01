Az orránál fogva vezetik a katalánok a spanyol kormányfőt + videó

Úgy játszanak a katalánok a spanyol kormányfővel, mint macska az egérrel. Pedro Sánchez ismét engedmények tucatjával vásárolta meg a szeparatista Junts per Catalunyát (Együtt Katalóniáért), mert csak így tudta elfogadtatni idei első törvénycsomagját a parlamenttel.

A szocialista párt (PSOE) tavaly novemberben csak úgy tudott hatalmon maradni, hogy lepaktált a katalán és baszk nacionalista kis pártokkal. Nélkülük Pedro Sánchez nem tudta volna felmutatni a kormányalakításhoz szükséges többséget, és kénytelen lett volna új választások elé nézni. A több ponton is alkotmányt és jogállamiságot sértő egyezséggel azonban azt is vállalta, hogy a következő négyéves ciklusban végig ki lesz szolgáltatva a szeparatistáknak, hisz az ő hozzájárulásuk nélkül esélye sincs a törvényhozásra.

Az ezen a héten odaígért ajándékok között van egy, ami különösen aggasztó nemcsak a következményei, hanem alkotmányellenessége miatt is. A baloldali kormánykoalíció úgy döntött, átadja az illegális migrációval kapcsolatos hatásköröket Katalóniának, miközben azokat a spanyol alaptörvény szerint kizárólag az állam birtokolhatja. Ez azt jelenti, hogy a katalán kormány mostantól bármikor szabadon dönthet úgy, hogy nem fogad be bevándorlókat, miközben a többi spanyol autonóm régió ezt nem tagadhatja meg, így például a főváros, Madrid továbbra is kénytelen lesz migránsoknak férőhelyet biztosítani, ha azt a központi kormány elrendeli.

🔴 El partido separatista de Junts permite la 'ley ómnibus' tras pactar que el Gobierno de Cataluña tenga las competencias en inmigración y varias medidas más.



Éstas son:



- La delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2… pic.twitter.com/Yq5LfVnEyr — REVOL 🇪🇦 (@revol_es) January 10, 2024

Márpedig utóbbi sűrűn elő fog fordulni a Kanári-szigeteket sújtó migrációs válság miatt. Csak az elmúlt hét napban több mint ezer afrikai menekült érte el a szigetcsoport valamelyik tagját, tavaly egész évben pedig majdnem 40 ezer embert húztak partra.

Llegan este viernes a Canarias 381 inmigrantes, 43 de ellos menores, a bordo de cuatro embarcaciones https://t.co/sfRGQ3oog0 — EL MUNDO (@elmundoes) January 5, 2024

A kanári befogadórendszer ősszel összeomlott a nyomás alatt, így a központi kormány elrendelte az odaérkezett migránsok egy részének elosztását a félsziget autonóm közösségei között. Csak Madridba 40 repülőjárat érkezett az elmúlt hetekben az éjszaka leple alatt, a gépeken százával utaztak azok az afrikai menekültek, akiket végül a főváros különböző laktanyáiban helyeztek el és senki sem tudja, hogy meddig maradnak ott.

📌Colas de más de 200 inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Tenerife Norte que embarcan hacía la península esta misma tarde.

‼️El goteo constante de ilegales que

llegan a España no cesa, mientras la inseguridad y la delincuencia aumentan.#Canarias#España pic.twitter.com/LI11jeCeLA — Despotricador 📢🇮🇨🇪🇦 (@despotricador0) January 7, 2024

Olyan illegális bevándorlókat fognak mostantól küldeni nekünk, akiket Katalónia nem akar befogadni?

– tette fel a kérdést José Luis Martínez-Almeida, Madrid jobboldali polgármestere, miután értesült a Sánchez által megkötött újabb egyezményről. Santiago Abascal, a jobboldali Vox vezetője szerint Sánchezt a szeparatisták dominálják, majd hozzátette, hogy „a kormány a nemzeti szuverenitás székhelyét perzsa bazárrá alakította át”.

📺 @Santi_ABASCAL



"Los separatistas tienen la sartén por el mango".



"El Gobierno de Sánchez ha convertido la sede de la soberanía nacional en un mercado persa".



HILO en @Gato_directo 👇 pic.twitter.com/vs2kpPrZLH — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 11, 2024

A Junts per Catalunyának azt is sikerült kierőszakolnia Pedro Sánchezből, hogy az átruházott bevándorlási jogkörök a katalánok saját rendőrségére, a Mossos d’Esquadrára szálljanak át. A JUPOL rendőri szakszervezet most amiatt aggódik, hogy a katalán kormány és a szocialisták megállapodása miatt az országos rendőrség tagjai – akiknek jogköreit Barcelona évek óta igyekszik megnyirbálni – végül teljesen kiszorulnak majd Katalóniából.

Ahogy arra számítani lehetett, a katalánok elkápráztatása maga után vonta a baszk féltékenységet is. Inigo Urkullu regionális elnök most azt követeli Pedro Sáncheztől, hogy nekik is haladéktalanul adja át a migrációval kapcsolatos hatásköröket.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (balra) és Pere Aragones katalán regionális elnök találkozója Barcelonában (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)