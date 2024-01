Miért nem sikerül Svédországban a bandák közötti erőszakot megoldani?

Sebastian Stakset 38 barátját vesztette el a bandák által elkövetett erőszak miatt. Stakset a Kartellen nevű svéd gengszter rapegyüttes tagjaként vált híressé, és mivel fiatal korától kezdve komoly bűnlajstroma van, jól ismeri a svéd igazságszolgáltatási rendszert, írja a The Guardian. Két évet és kilenc hónapot ült súlyos testi sértésért, két évet rablásért és hat hónapot fegyverrel elkövetett súlyos bűncselekményért.

Azt is jól tudja, hogy a társadalmi nélkülözés problémái hogyan vezettek az országban a bandabűnözés felé.

Két kilométerre van a svédországi bandák által elkövetett erőszak epicentrumától. A lövöldözésekről, robbantásokról és gyilkosságokról szóló hírek nagy része itt történt

– mondja a dél-stockholmi Skogskyrkogardenben lévő irodájában.



A rendőrségi statisztikák szerint 2023 januárja és novembere között 346 lövöldözés történt Svédországban, amelyek közül 52 halálos kimenetelű volt. Az ország fegyveres bűncselekményekből eredő halálozási aránya a második legmagasabb Európában, Albánia után.

Szerinte a fiataloknak hiányzik a remény, a kormány terve pedig – keményebb retorika és szigorúbb büntetések a fiatalabb gyerekeknek – nem fog működni. Úgy fogalmazott:

Ezt a problémát már nem lehet büntetéssel megszüntetni, mert minden egyes gyerek helyére, akit bezárnak, három új érkezik.

A probléma gyökerei évtizedekre nyúlnak vissza, mondja Stakset, aki 2004-ben kezdett el foglalkozni a bandabűnözéssel.

Ez a párhuzamos társadalom, amely a társadalmi igazságtalanságból nő ki. Utálják a politikusok, amikor ezt mondom, de ez az igazság

– teszi hozzá.

Úgy véli, hogy a fiatalkori bűnözés mérsékléséhez elengedhetetlen lenne az alapvető társadalmi problémák kezelése. Ellenkező esetben ez annyit jelent, mintha csak kötszert tennénk egy lőtt sebre – mondja. Szerinte Svédországban a fiatal bűnözőknek fenntartott otthonok semmit nem érnek.

Út a bandabűnözés felé

Staksetet gyerekkorában zaklatták az iskolában. Úgy érezte, nem illik bele az oktatási rendszerbe, majd lopni kezdett, és hamarosan megismerte a bűnözői ranglétrát. Bebörtönözték, majd szabadulása után megalapította Svédország első gengszterrapzenekarát.

Pokoli élet volt

– vallja azokról az időkről. Mire 27 éves lett, kiégett, és öngyilkossági hajlamai voltak. Hozzátette:

Részt vettem lövöldözésekben, késelésekben, mindenben, amit csak el lehet képzelni, és halálos fenyegetések között, golyóálló mellényben és fegyverrel éltem.

A következő néhány évben Stakset felfedezte a kereszténységet, és a hitén keresztül új életet kezdett. 2018-ban alapította meg a Heart of Evangelism nevű szervezetét amelynek országszerte vannak alszervezetei. Aktívan dolgozik a bűnmegelőzésben, előadásokat tart a börtönökben és támogatást nyújt a fiataloknak. Továbbra is zenél, hamarosan egy filmben is szerepel majd. Vallása, mint mondja, nem befolyásolja az elvárásait azokkal szemben, akiknek segít, de arra ösztönzi, hogy többet tegyen.

Tudom, milyen érzés szenvedni és remény nélkül élni, és tudom, milyen érzés gyűlölni a társadalmat, és nagyon gonosznak lenni, akit mindenki problémának tekint

– mondja a háromgyermekes apa. Megjegyezte, hogy azt a politikust hajlandó támogatni, aki meg akarja oldani ezt a problémát, mert ez egész Svédország problémája.

