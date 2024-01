Nem vehetnek Trump-sapkát a magyar állampolgárok

– Nagyon sokat fogunk beszélni a következő időszakban a választások kapcsán felmerülő teendőkről, de a szuverenitásvédelemnek vannak más aspektusai is – mondta el Az igazság órájában az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. – Sok más területen is megkérdőjelezik a nemzetállamok önazonosságát, a szuverenitásvédelemnek van gazdasági, kulturális vetülete is, ezeket a folyamatokat is fel kell tárni – hangsúlyozta.

A műsorban szó volt arról, hogy hiába kritizálja a magyar szabályozást a demokrata kormányzat budapesti amerikai nagykövete, az Egyesült Államok szabályozása sokkal szigorúbb a magyarnál. Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója elmondta: ha magyar állampolgárként részt vennénk egy republikánus kampányeseményen, ahol a republikánus párt támogatása érdekében baseballsapkákat, pólót, kapucnis pulóvert árulnak, akkor nem vásárolhatnánk ezekből, mert külföldi állampolgárként még 10 centtel sem járulhatunk hozzá az amerikai választási kampányokhoz.

– A mi szempontunkból nincs baloldali vagy jobboldali média. Média van, azt fogjuk vizsgáljuk, hogy ezen keresztül zajlik-e befolyásolási kísérlet, akkor is, ha ez bizonyos szereplőknek nem tetszik – mondta Lánczi Tamás. – Senkit nem fognak bezáratni – tette hozzá. Törcsi Péter szerint az elmúlt 11 évben csúcsosodott ki, hogy melyek azok a külföldi tulajdonban lévő médiacégek (tévé, rádió, internetes portál), amelyek egyértelműen külföldi kormányok szócsövei. Ezt nem tiltja semmi, de jó, ha ezzel a magyar nézők is tisztában vannak – hangsúlyozta.

A Soros-hálózattal kapcsolatban a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kifejtette: a nyílt társadalom eszméje deklaráltan szemben áll nemcsak a magyar, hanem mindenféle állami szuverenitás eszméjével. Azt állítják, hogy az állami szuverenitás rossz dolog, az ellen fel kell lépni, le kell bontani a határokat, fel kell számolni a nemzetállamokat – mutatott rá Lánczi Tamás. Megjegyezte, Brüsszel lopakodó jogalkotását is vizsgálni fogják majd, a hivatal ezzel is foglalkozni fog.

