A brüsszeli források növelésének hátterében természetesen Ukrajna finanszírozásának fenntartása áll. De Croo konkrétumokkal nem állt elő a Politicónak adott interjúban, hogy pontosan milyen adókat vezetne be Európa-szerte, de beismerte, hogy azért sürgeti ezt, mert

A politikai határidő a 2024. júniusi választás.

Ezt azért is láthatja így, mert – ahogy azt a Politico is megírta – az Európai Parlament egyelőre sürgeti a kezdeményezést, hogy európai szintű adóemeléseket vezessenek be. Úgy tűnik, a belga kormányfőnek vannak kétségei, hogy a választások után Európa politikai mérlege merre billen majd. De Croo törekvéseihez azonban nem látszik a politikai egység kialakulása. Az interjú szerint a Brüsszel növekvő sarcait blokkolja a főként észak- és kelet-európai országok koalíciója.