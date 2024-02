Nemzeti érdek a szorosabb együttműködés az Európai Unió és Andorra között

– Magyarországnak nemzeti érdeke a szorosabb együttműködés az Európai Unió és Andorra között, mert ez egyrészt hozzájárul a közösség megerősítéséhez, másrészt hazánk pozícióját is javítja több területen – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Andorrában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyi kollégájával, Imma Tor Fausszal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Magyarország rövidesen átveszi az EU soros elnökségi tisztségét, mégpedig olyan időszakban, amikor a kontinens folyamatosan veszít a versenyképességéből és egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Aláhúzta: ezért rendkívül fontos megerősíteni az Európai Uniót, és ennek egyik legkézenfekvőbb módja a külső kapcsolatok szorosabbá tétele, például Andorrával.

„Mi azt szeretnénk, ha az Európai Unió és Andorra közötti társulási megállapodás minél előbb hatályba léphetne” – jelentette ki. „Büszkék vagyunk rá, hogy a 2011-es EU-s elnökségünk alatt indultak ezek a tárgyalások, és szeretnénk, ha az idei év második félévében […] az Európai Parlament is ratifikálná ezt a megállapodást” – szögezte le. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a szorosabb együttműködés nemzeti érdek is, mert van két stratégiai fontosságú terület, amelyen a magyar–andorrai együttműködés erősítheti hazánk pozícióját is.

Egyfelől mindkét ország versenyképességének egyik alapját az alacsony adók adják, márpedig látni kell, hogy „Európában van egy erőszakos kísérlet” arra, hogy az államok harmonizálják az adórendszereiket, és ezáltal növeljék saját adókulcsaikat – mutatott rá. „Mi ez ellen közösen küzdünk. Sem Andorra, sem Magyarország nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy elvegyék tőlünk azt a szuverén jogunkat, hogy mi magunk határozzuk meg a saját adórendszerünket” – figyelmeztetett. Majd kiemelte, hogy a másik fontos terület a nemzeti közösségek jogainak védelme.

Magyarország és Andorra, a magyar és az andorrai nemzet is büszke a saját hagyományaira, büszke a saját identitására, ezért az elmúlt években is nagyon szorosan működtünk együtt a nemzetközi szervezetekben a nemzeti kisebbségek védelme érdekében

– mondta.