Szijjártó Péter: Libanon támogatásával megelőzhető a háború eszkalációja + videó

Libanon kulcsfontosságú ország a Közel-Keleten

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Libanonnak, a libanoni kormánynak hatalmas szerepe van a háborús eszkaláció megakadályozásában, ezért a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak támogatnia kell a közel-keleti országot ennek érdekében.

Támogatásra, segítségre van szükség, nem szankciós fenyegetésekre, nem zsarolásra, nem lenézésre, hanem segítségre. És mi a magunk részéről készen is állunk arra, hogy segítsünk abban, hozzájáruljunk ahhoz, hogy itt ne alakuljon ki még egy fegyveres konfliktus. A magunk eszközeivel készen állunk arra, hogy segítsünk abban, hogy ez a fegyveres konfliktus a Közel-Keleten ne terjedjen tovább

– tudatta.

Ezt követően arra is kitért, hogy Magyarország eddig is megtette, amit tudott, a kormány segíti a helyi keresztény közösséget a megerősödésben, a helyben maradásban. Tájékoztatása szerint eddig nagyjából 5,5 milliárd forintnyi támogatást nyújtottak ennek keretében, és már felújítottak 33 templomot, illetve harminc másikat is felújítanak. Emellett gyógyszersegélyt biztosítanak négy hónapon át mintegy nyolszáz rászoruló betegnek, segítik több keresztény kórház és iskola működését, kolostorok, árvaházak rehabilitációját, továbbá évi ötven libanoni diák tanulhat magyar egyetemeken ösztöndíjjal.

Újabb migrációs hullám érheti el Európát

A miniszter rámutatott, hogy Libanon más nehézségekkel is szembesül, mivel óriási terhet jelent számára az ott élő másfél-kétmillió szíriai menekült ellátása.

Pontosan tudjuk, hogy ha önök nem látnák el ezeket az embereket, akkor megindulnának Európa felé, és akkor nekünk, európaiaknak olyan újabb súlyos biztonsági kihívással kellene szembesülni, amelynek a kezelésére Európa ma kevésbé tűnik alkalmasnak

– figyelmeztetett.