A franciáknak sem tetszik Macron világháborús terve

Emmanuel Macron miniszterelnöke, Gabriel Attal sem élvezi az emberek bizalmát Franciaországban. Nem is csoda, hiszen Attal annak a Macronnak az embere, aki annyira megszállottja az orosz–ukrán háborúnak, hogy még egy atomháborút és egy világháborút is képes megkockáztatni, erről lapunk több cikkben is beszámolt. Gabriel Attal népszerűsége két hónappal a Matignonba való kinevezése után csökkent. A franciák 55 százaléka elégedetlen a miniszterelnökkel, szemben a februári 52 százalékkal.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök hatalmas háborút akar (Fotó: AFP/Ludovic Marin)