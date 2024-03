Így kergeti magát világháborúba a Nyugat

Kezdetben a brüsszeliták is azon az állásponton voltak, mint ma Magyarország, miszerint a fegyverek és katonai eszközök Ukrajnába szállítsa csak tovább fokozná a feszültséget, mellesleg az Európai Unió is belesodorná magát a háborúba. A hónapok alatt azonban – vélhetően amerikai nyomásra – Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és holdudvara fokozatosan elkezdték azt a retorikát csepegtetni, miszerint az még nem okozhat gondot, ha katonai eszközöket, például sisakokat küldenek Ukrajnába. Ezután következtek az egyéb katonai felszerelések, majd a folyamat végén már lőfegyverek, lőszerek és rakéták küldését szorgalmazták. Ma már egyes vezetők nyíltan arról beszélnek, hogy közösen kell megnyerni a háborút Oroszország ellen.

Az amerikai nyomás alatt már régóta roskadozik Brüsszel (Fotó: Olivier Douliery/AFP)

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az uniós döntéshozók megnyilvánulásai is azt mutatják, hogy Brüsszel egyre inkább háborúpárti. Frans Timmermans, az Európai Bizottság 2023 őszéig hivatalban volt ügyvezető alelnöke a háború kitörését követően úgy nyilatkozott, hogy határozottan fel kell lépni Oroszországgal szemben, és olyan döntéseket kell hozni, amelyek fájdalmat okoznak az orosz félnek, még akkor is, ha azok az Európai Uniónak is ártanak. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is mindvégig következetesen kiállt a szankciók mellett, és már 2022 szeptemberében azt nyilatkozta, hogy a szankciókból nem engednek, katonai támogatásokat helyeznek kilátásba és hosszú távra terveznek, még akkor is, ha ez az Európai Unió gazdaságának is fájni fog.

Egy másik uniós vezető tisztségviselő, Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője még tovább ment, amikor azt mondta, hogy a szankciók önmagukban nem érnek semmit, ezért a gazdasági és katonai támogatáson kívül uniós katonai kiképző misszió telepítésén is dolgoznak. Hasonló állásponton volt Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő is:

Fegyverek, kiképzés, szankciók, energia, Európának mindent meg kell tennie, hogy támogassa őket… megvívni a mi harcunkat és az övékét is!

Verhofstadt álláspontját kritika nélkül képviselte a magyar baloldal is, különösen a vele régóta szövetséges Momentum.

A liberális Guy Verhofstadt mindig teljesíti a nyugati hatalmak által kiadott ukázt (Fotó: Ludovic Marin/AFP)

Napjainkban már nem elégszik meg Brüsszel és Emmanuel Macron francia elnök sem azzal, hogy pénzt, fegyvereket küldenek Ukrajnába és (hatástalan) szankciókat vetnek ki Oroszországra, öngyilkosságba kergetve ezzel Európát. A francia elnök annyira bele akar folyni a háborúba, hogy képes lenne kirobbantani a harmadik világháborút is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Macron többször elmondta az utóbbi hetekben, hogy mindent meg kell tenni Oroszország veresége érdekében, még attól sem zárkózik el, hogy nyugati katonák lépjenek be a háborúba.