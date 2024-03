Már a gyerekeknek is a háborús propagandát vetítik, Macron dörzsölheti tenyerét + videó

Egészen elképesztő műsort vetített a ZDF, egy német közszolgálati televíziós műsorszolgáltató a gyerekeknek. A műsorban háborús fegyverek beszélgetnek egymással és a háborúról beszélnek a gyerekeknek. A Taurus nagy hatótávolságú rakéta – amelyet Emmanuel Macron francia elnök noszogatása ellenére Olaf Scholz német kancellár vonakodik Ukrajnának adni, mondván, hogy az kirobbanthatja a harmadik világháborút – arról beszél a francia SCALP rakétával és a brit Storm Shadow rakétával, hogy meg kellene győzni Scholzot.

A Taurus terepszínű zöldben türelmetlenül magyarázza a közönségnek, hogy milyen sürgős őt és feltehetően több Taurus barátját is az aktuális az orosz–ukrán háborúba szállítani.

Hadd találjam ki, azért nem engednek Ukrajnába, mert a kancellárotok megint tétovázik

– gúnyolódik a francia rakéta a Tauruson. Amikor a Taurus elmagyarázza a „kollégáinak”, hogy Olaf Scholz kancellár attól fél, Ukrajna átlő Oroszországba és kitör a világháború, a francia és a brit rakéták kinevetik és gúnyosan megjegyzik, hogy Oroszországért nem kár, hiszen két éve támadja Ukrajnát.

Az emberek dörzsölik a szemüket a csodálkozástól, akik ugyanazt a kérdést teszik fel maguknak: vajon valódi? Nos, igen. A halálos rakéták beszélgetése egyértelműen magától a ZDF-től származik, és nem egy rosszindulatú hamisítvány.

A felvétel egyébként nagyjából ugyanakkor került fel az internetre, amikor Emmanuel Macron először jelentette ki, hogy nem zárja ki szárazföldi csapatok Ukrajnába vezénylését, erről korábban lapunk is beszámolt, ahogyan arról is, hogy mivel a francia államfő nem tudja közvetlenül meggyőzni Scholz kancellárt, Macron most Annalena Baerbock német külügyminiszteren keresztül próbálja meg rávenni Németországot, hogy küldje el a rakétákat, ami világháborút eredményezne.