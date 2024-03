Brüsszel a valódi korrupciót sem bánja, ha a szocialisták végzik

Az Európai Parlament (EP) pénteki plenáris ülésén megvitatta a spanyolországi korrupcióval és uniós pénzek hűtlen kezelésével kapcsolatos híreket. Győri Enikő fideszes EP-képviselő a Facebook-oldalán számolt be a vita alakulásáról.

Spanyolországban a szocialista kormány korrupciós ügyek tömkelegébe keveredett, uniós pénzek tűntek el. A visszaélések által okozott becsült kár 321,7 millió euró. Magyarország és a korábbi, jobboldali kormány által vezetett Lengyelország esetében a bizottság sosem volt ilyen türelmes

– fogalmazott a képviselő.

„A hazánknak járó helyreállítási forrásokat teljesen, a kohéziós pénzeket részlegesen visszatartják. Ahogy Ursula von der Leyen is beismerte, a migrációs és a gyermekvédelmi törvényeink miatt. Ez politikai zsarolás, nem az unió pénzügyi érdekeinek védelme. Az EU vezetői a februári csúcson emlékeztették is a bizottságot, hogy a jogállamisági feltételrendszert pártatlanul, a tagállamokkal szemben egyenlő bánásmódot biztosítva kell alkalmazni. Magyarország teljesítette vállalásait, a bizottság mégis csak részlegesen reagál, s az Erasmus programból is kizárja a magyar diákokat. Immár négy hónapja válasz nélkül hagyja a kormány megoldási javaslatait. Mi ez, ha nem kettős mérce?” – idézte felszólalását a Facebookon.

A spanyol ellenzék joggal kritizálja a kormányát, de egyetlen képviselőjük sem szorgalmazza hazája megfosztását az uniós pénzektől. A magyar dollárbaloldal viszont napi szinten követeli, hogy Magyarország egyetlen eurócenthez se jusson hozzá. Nincs is nagyobb szégyen ennél rájuk nézve

– írta Győri Enikő.