Joe Bidennek már azt sem hagyják, hogy kérdésekre válaszoljon + videók

Joe Biden megint megdöbbentő dolgot csinált, miközben Michigan államban kampányolt csütörtökön. Történt ugyanis, hogy a történelem legidősebb amerikai elnöke a sajtó előtt és füle hallatára megkérdezte a stábját, hogy válaszolhatna-e a közönség néhány kérdésére.

A háttérből hallható, hogy az egyik stábtag engedélyt ad az elnöknek, hogy válaszoljon, ám a munkatársai gyorsan elterelték a sajtó munkatársait, nehogy véletlenül feltegyenek egy kérdést is Bidennek. Alig egy hét alatt már másodjára akart engedélyt kérni a jelenlegi elnök, hogy válaszolhasson az újságírók kérdéseire, ám már korábban sem hagyták, hogy válaszoljon.

Biden korábban már többször elszólta magát, hogy bajba kerülhet, ha kérdésekre válaszol. Az elnök stábjának tagjai hírhedten megtesznek mindent, hogy megakadályozzák az elnököt, nehogy rögtönzött válaszokat adjon a szavazók vagy az újságírók kérdéseire.

Az elnök tanácsadói jobban kedvelik az előre egyeztetett kérdéseket. Két éve egy emlékezetes alkalommal egy elnöki tanácsadó húsvéti nyuszi jelmezben akadályozta meg Bident, hogy beszélgethessen az egybegyűltekkel – emlékeztetett a Mandiner. A héten Joe Bidenről a CNN hírtelevízió vezető jogi elemzője is kimondta, hogy az elnök félrevezette az amerikaiakat, amire az elnök dühösen reagált. Ahogy arról korábban mi is írtunk, az elnök gyakran szagolgatja kislányok haját, és illetlenül ölelgeti őket, időnként halott politikusokkal van megbeszélése, és Jézussal is szokott találkozni.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök nem beszélhet a sajtóval (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos/Chris Kleponis)