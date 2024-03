Havasi Balázsnak tízezres rajongótábora van Floridában is

„Havasi Balázs jó példa arra, hogy egy modern kori magyar zeneszerző el tud jutni a világhírnévig, ami által a magyar költészet és művészet is eljut a világ nagy koncerttermeibe” – írta Facebook-bejegyzésében a magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. Havasi Balázs Facebook-posztjából is az derült ki, a művész nagyon népszerű az Egyesült Államokban is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter örömmel üdvözölte a magyar művészt floridai útja során.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter floridai útján találkozott Havasi Balázs művésszel (forrás: Facebook/Szijjártó Péter)