Nagy csatára készül az iszlámmal Franciaország

Más politikusok szerint a február végi eset az iszlám megerősödésének és térhódításának újabb jele. A BBC közlése szerint szerdán több párizsi iskolát be kellett zárni, mert bombafenyegetéseket kaptak, feltételezések szerint iszlám szélsőségesektől. Múlt héten is sor került hasonló esetre: akkor mintegy 30 intézményt fenyegettek meg, ám az üzenethez egy lefejezésről készült videót is csatoltak. Franciaországban az utóbbi időben több incidensre is sor került, és a hatóságok Samuel Paty 2020-ban történt brutális kivégzése óta sokkal komolyabban foglalkoznak a halálos fenyegetésekkel.

Borítókép: Diáklányok a Koránról szóló órán vesznek részt egy franciaországi iskolában 2020. október 28-án (Fotó: AFP/Philippe Desmazes)