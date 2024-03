Katasztrófa szélére sodródik a Közel-Kelet, a keresztények már menekülnek

Nem számít, mennyi bizonyítékot mutattak be, az emberek egyszerűen nem hiszik el, hogy a Hamász ilyen szörnyűségekre lenne képes, és azt állítják, a Hamász kötelékében is jó muszlimok vannak, az effajta abúzus pedig távol áll az iszlám vallástól – ami igaz is, de a Hamász egyértelműen szexuális erőszakot követett el. Mindez visszavetett minden békéről szóló elképzelést az izraeli oldalon. Ciszjordániában rendkívül rossz a helyzet, ott egyáltalán nem hisznek az ENSZ-jelentésnek. Tehát a legnagyobb hitetlenséget a palesztinok körében és az arab világban tapasztaltunk. A szexuális erőszakkal kapcsolatban egyébként Izraelben működik egy bizottság, amelynek bizonyítékai is vannak: például a Hamász GoPro kameráival készült felvételekkel, mobiltelefonnal készített videókkal és fényképekkel. A bizottság egy jelentést igyekszik összeállítani – ehhez én magam is tettem néhány javaslatot –, amellyel megfelelően dokumentálva lenne az egész ügy. De Izraelen kívül senki nem fogja elhinni a jelentés tartalmát az arab világban vagy Nyugaton.

– Az izraeli háború óta egyre instabilabb a helyzet a térségben: a Vörös-tengeren közlekedő nemzetközi hajókat arra hivatkozva támadták a jemeni húszik, hogy szolidaritást vállaljanak a palesztinokkal, és már az amerikai csapatokat is érték támadások. Ha a harcok nem csillapodnak, számítani kell arra, hogy lángba borul a Közel-Kelet?

– Ez egy jó metafora, de ne feledjük: a Közel-Kelet mindig is instabil volt. Tehát bizonyos mértékig számítani kell arra, hogy lángba borul a térség, de végül mindig megtalálják az egyensúlyt, mert minden oldalon van túlélési ösztön. Izrael a valóság – bármennyire is kívánják szomszédjai, hogy ez ne így legyen. A régió a katasztrófa szélére fog kerülni, és akkor mindenki meghátrál, egyszerűen azért, mert az egyetlen alternatíva a teljes megsemmisülés – ráadásul mindkét táborban atomhatalmak vannak jelen, és a terrorizmus is szinte általánossá vált mindkét oldalon. Ciszjordániában egyébként az izraeli erőszak sokkal nagyobb méretet ölt, mint az intifádák idején, és az elkövetőket Izrael még bátorítja is, ahelyett, hogy elítélné. Az ottani helyzet még nem robbant be, de el fogja érni a válságpontot; amikor ez megtörténik, akkor mindenki meghátrál majd.

Izraeli légicsapásban megsemmisült lakóház belseje a Gázai övezet déli részében levõ Rafah menekülttáborban 2024. március 26-án (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)

– A Közel-Keletről közben lassan elűzik a keresztényeket – erről a Magyar Nemzetbe is írt véleménycikket. Reális forgatókönyv, hogy idővel eltűnnek?

– Ha a folyamatok nem változnak, akkor szinte teljesen eltűnhetnek a térségből, és ez nagyon rossz hír. A keresztényekről szóló kutatásunkat Irakban és Kurdisztánban kezdtük néhány éve, majd Jordániában, Izraelben, Ciszjordániában és Palesztinában folytattuk. Ami igazán figyelemre méltó, hogy minden fiatal, akivel beszélgettünk, menni akar Nyugatra, Ausztráliába vagy valahova, bárhova, ahol van jövője, ahol el tudják képzelni a jövőjüket. A szüleik is egyre gyakrabban támogatják a fiatalokat abban, hogy próbáljanak külföldön szerencsét. A legjobb példa erre Kurdisztán, ahol az Iszlám Állam 2014–2015-ös keresztényüldözése után minden más kisebbség hasonló sorsa jutott, sokakat megöltek.