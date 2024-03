Európa-szerte merényletekre készülhet a moszkvai terrortámadást végrehajtó ISIS-K

Legfrissebb híradások szerint vasárnap reggelre már a 152-t is elérte a péntek esti krasznogorszki terrortámadás halálos áldozatainak száma. Oroszországban nagy erőkkel folyik a nyomozás az elkövetők elszámoltatása érdekében: szombaton tizenegy főt vettek őrizetbe, köztük azt a négy terroristát is, akik a merényletet elkövették, róluk az Iszlám Állam is nyilvánosságra hozott felvételeket. A terrortámadást ugyanis az ISIS-K vállalta magára, azaz az Iszlám Állam többnyire Afganisztánban, Türkmenisztánban és Iránban működő Horaszán nevű fiókszervezete.

🔻ویدیو تازه

✍️این ویدیو تازه از سوی اعماق رسانه‌ی تبلیغاتی گروه داعش از حمله به یک تالار در شهر مسکو روسیه نشر شده است.



ویدئویی که نشان می دهد شهروندان تاجیکستانی در حادثه مسکو، نقش اساسی داشته اند.در ویدیو دیده می شود که داعشی‌ها شهروندان روسی‌ها را با چاقو سر می برند. pic.twitter.com/xl9PuhccSR — Afghan Tribune (@Afghan_Tribune1) March 24, 2024

„Nincs okunk kételkedni az Iszlám Állam felelősségében” – közölte az amerikai hírszerzés, miután a Crocus City Hall kulturális központba négy fegyveres belépett, és halomra lőtte az orosz Picnic zenekar koncertjén résztvevőket. Az épületet továbbá felgyújtották, majd elmenekültek a helyszínéről. A nemzetközi sajtóban és a szakértők körében már megindultak a találgatások arra vonatkozóan, miért éppen Moszkvát vette célba a terrorszervezet.