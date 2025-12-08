Rejtélyes civilizációk, amelyeknek örökre nyomuk veszett

Eltűnt népek a sziklák között: az anasaziak nyomai

Az anasaziak – a későbbi pueblo-népek elődei – már Kr. u. 200 körül jelen voltak az amerikai Délnyugat vidékén. A kultúra fejlődése Kr. u. 700 után gyorsult fel, amikor egyre összetettebb közösségek, majd nagy települések jöttek létre Colorado, Új-Mexikó és Arizona határvidékén. A monumentális kanyonvárosok, például Mesa Verde és Chaco Canyon, döntően a XII–XIII. században épültek.

Anasazi település romjai Cororádóban (Fotó: Jud McCranie / Wikimedia Commons)

Kereskedelmi hálózatuk messzire nyúlt: obszidián, türkiz és kakaó is eljutott piacaikra. A XIII. század végére azonban elhagyták településeiket. Az aszály, a társadalmi feszültségek és a népességmozgások együtt tették törékennyé a rendszert. A kultúra szétesett, és a népesség a későbbi pueblo-közösségek között oldódott fel.

A kusánok birodalma, amely eltűnt a Selyemút porában

A kusánok a I–III. században Közép-Ázsia, Afganisztán és Észak-India egyik legfontosabb hatalmává váltak. A Selyemút mentén létrehozott kereskedelmi központjaik gazdag kulturális közvetítőkké tették őket. Művészetükben a görög, indiai és zoroasztriánus hagyományok keveredtek.

A Selyemút egyik fontos óázisvárosa, Szamarkand (Fotó: Vaszilij Vasziljevics Verescsagin / Wikimedia Commons)

A IV. századtól azonban a szászánidák és a heftaliták fokozatosan szétszabdalták birodalmukat.

Államiságuk megszűnt, és a népesség beolvadt a környező hatalmakba. A kusánok így váltak eltűnt néppé: emlékük főként pénzeikben és szórványos feliratokban maradt fenn.

Eltűnt népek a bronzkor összeomlásának viharában

A tengeri népek a Kr. e. XII. század táján jelentek meg a Földközi-tenger keleti medencéjében. A régészeti leletek szerint többféle, egymástól eltérő csoport alkotta azt a katonai szövetséget, amely sorra döntötte romba a kor nagyhatalmait: Hatti, Mitanni és Ugarit egyaránt az áldozatok között volt.

Bronzkori település rekonstrukciója (Fotó: Live Science)

A legnagyobb inváziós hullámok Merneptah és III. Ramszesz idején érték el Egyiptomot. Merneptah győzelme után a támadók visszavonultak, III. Ramszesz pedig szárazföldön és tengeren is döntő csatát vívott a betolakodók ellen. A koalíció szétesett, a népek egy része beolvadt a helyi lakosságba, mások nyomtalanul eltűntek. A filiszteusok részben azonosíthatók, de a tengeri népek eredete és összetétele ma is vita tárgya.