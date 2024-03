Orbán Viktor a török elnökkel tárgyalt + videó

Szerinte a politikai elit reprodukálja magát, szükség van eredeti arcokra, Donald Trump pedig ilyen ember. Arról is beszélt, hogy egy erős amerikai elnök meg tudja állítani a háborúkat. Kijelentette, ha Trump visszatérne, véget érne az orosz–ukrán háború. Újságírói kérdésre azt is hozzátette, hogy az izraeli konfliktus is hamarabb megoldódhatna a régi-új amerikai elnökkel.

Az Antalyai Diplomáciai Fórum állam- és kormányfőket, minisztereket, diplomatákat, üzleti vezetőket, akadémikusokat, valamint az ifjúság és a média képviselőit hozza össze egy átfogó vitára, Orbán Viktor korábban még nem szólalt fel ezen a rangos eseményen.

Orbán Viktor a nap folyamán kétoldalú megbeszélést is folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel.

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. pic.twitter.com/cdTIPBKxef — Takvim (@takvim) March 1, 2024

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Recep Tayyip Erdogan török államfő kezet fog tárgyalásuk előtt a törökországi Antalyában 2024. március 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)