Odahaza odacsapott a woke-nak a CPAC-re érkező grúz miniszterelnök

Az április 25–26-án hozzánk látogató és a CPAC Hungaryn is felszólaló vezető ugyanis országa szuverenitásának védelme érdekében egy törvényt terjesztett elő.

Ez alapján listáznák azokat az NGO-kat és médiaszereplőket, amelyek külföldről kapnak pénzt, elvégre ezekről joggal feltételezhető, hogy idegen érdekeket szolgálnak. Jól ismert ez a módszer a mi számunkra is már: guruló dollárok, DatAdat és dollármédia, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy ne az itt élők, hanem távoli hatalmi központok érdekei szerint alakuljon a politika. A javaslat sok szempontból nagyon hasonló a hazai Stop Soros törvénycsomaghoz, amely regisztrációs kötelezettséget írt volna elő a külföldről támogatott szervezeteknek.

A globalista baloldal pontosan úgy reagált, mint a gyerek, akitől elvették a kedvenc játékát: óriási hisztériával. Az Egyesült Államok sietett is elítélni a javaslatot, egyúttal azzal fenyegetve az országot, hogy ez negatívan érinti majd EU-csatlakozását (!). Az amerikai külügyminisztérium Brüsszel nevében üzenget más országoknak – jól mutatja ez a mostani brüsszeli elit tehetetlenségét és alávetettségét.

Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is az európai értékekkel ellentétesnek nyilvánította a javaslatot. A Stop Soros-javaslat vagy épp a szuverenitásvédelmi törvény nyugati fogadtatása alapján ezek is már ismerősek lehetnek a számunkra.

A legnagyobb nyugati hazugság a javaslat kapcsán, hogy ez „orosz mintájú” törvény lenne. Pont az Egyesült Államok lehetne a legjobban tisztában ezzel, hiszen ott hasonló szabályok vonatkoznak a külföldi lobbistákra, akik befolyását – teljesen érthető módon – igyekeznek korlátozni. Ez a szuverenitás védelmének húsba vágó kérdése, a nemzeti függetlenség alapja: csak az szólhasson bele a politikába, aki az adott közösség tagja.

Ezért is nagyon fontos alkalom az április 25–26-i CPAC Hungary, amely idén már harmadszor rendeznek meg hazánkban. Ahogy a globalista liberálisok nemzetközi hálózata azonnal teljes erejével – médiával, tüntetésekkel – igyekszik elhallgattatni a grúz kritikus hangokat, úgy kell nekünk is létrehozni a saját együttműködésünk, hogy ellenállhassunk ennek.

A rendezvény már kétszer is bizonyította, hogy nagyon is alkalmas erre: az első alkalommal az értékek meghatározása történt meg, másodjára pedig az együttműködés erősítése, most pedig itt az ideje a woke mocsár lecsapolásának: Washingtonban és Brüsszelben egyaránt. Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök azért is nagyon fontos vendég, mert első kézből tud beszámolni a woke elleni harc tapasztalatairól Grúziában. Nem véletlenül retteg a rendezvénytől a teljes baloldali hálózat: együtt ugyanis sikerülni fog legyőzni őket.

Borítókép: Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök 2024. április 12-én (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)