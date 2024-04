Újabb konzervatív nagyágyú érkezik Budapestre

– Amikor a Nyugatról beszélünk, akkor elsősorban tényleg Európa és Észak-Amerika van a szemünk előtt. Pedig Latin-Amerikában több mint 500 millió ember él európai gyökerű keresztény kultúrában, ahol a hagyományos értékek még kitartanak. Az identitást romboló új marxista–woke-őrület ott is felütötte a fejét, keveredve a drogkartellek okozta kihívásokkal, nagyon komoly biztonsági problémákkal és a migráció kérdéskörével is. Ma Latin-Amerika legtöbb országát ilyen baloldali kormányok vezetik, de a konzervatív, jobboldali erők egyre öntudatosabbak, és azon dolgoznak, hogy legyőzzék ezeket az új marxista kormányokat, amelyekből jellemzően hamar ki is ábrándulnak a választók