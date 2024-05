Elnökválasztás kezdődött Litvániában

Elnökválasztás kezdődött vasárnap Litvániában, az államfői tisztségért nyolc jelölt indul, köztük a hivatalban lévő Gitanas Nauseda, továbbá Ingrida Simonyte miniszterelnök. A voksolás második fordulóját, ha szükséges, május 26-án rendezik.

Az urnák helyi idő szerint reggel héttől várják a mintegy két és fél millió szavazásra jogosult állampolgárt, az előzetes eredményeket pedig várhatóan már az éjszaka folyamán közzéteszik.

Lithuania, presidential election (first round) today:



➤ Eligible voters: 2,328,295

➤ Electoral system: 2-round runoff

➤ Polls open: 06:00-19:00 CEST (07:00-20:00 EEST)

➤ President Gitanas Nausėda (*) seeking re-election

➤ 8 candidates running



The President of Lithuania… pic.twitter.com/pkpmr74pqD — Europe Elects (@EuropeElects) May 12, 2024

Az államfői tisztségért nyolc jelölt verseng, előzetes közvéleménykutatások Nauseda győzelmét jósolták. Az orosz exklávé Kalinyingrádi Területtel és a Moszkva szövetségesének számító Fehéroroszországgal is határos Litvánia – mely az Európai Uniónak és a NATO-nak is a tagja – Ukrajna egyik legelszántabb támogatója, a biztonsági kérdések pedig a választási kampányban is központi szerepet foglaltak el. A jelöltek mindegyike egyetért abban, hogy Vilniusnak növelnie kell védelmi kiadásait. A választással egyidejűleg népszavazást rendeznek a kettős állampolgárság bevezetéséről is.