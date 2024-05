Gyilkos orosz Aligátor ölt Ukrajnában + videó

A több mint két éve tartó orosz ukrán háború borzalmai napról napra megdöbbentenek mindenkit. A gyilkos csapások bárhonnan jöhetnek. Épületeket tesznek tönkre és emberek esnek áldozatául a harcoknak.

Lakóépületek lángolnak a gyilkos orosz légicsapások után a Harkiv megyei Vovcsanszk településen 2024. május 11-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)

Gyilkos rakéták a levőgőből

Az oroszok a levegőből is lövik az ukránokat a fronton. Erről már korábban is írtunk. Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma ezúttal pedig arról számolt be a Telegram oldalán, hogy sikeres akciót hajtottak végre az ellenség megsemmisítése céljából. Mint fogalmaznak, a Ka–52M helikopter legénysége irányítatlan repülőgép-rakétákkal hajtott végre támadást.

Minden célpontot eltaláltak – tették hozzá.

Borítókép: Orosz Kamov Ka–52 Alligator támadóhelikopterek repülnek a Kreml és a Vörös tér felett Moszkva belvárosában, a náci Németország felett a második világháborúban aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából, 2020. május 9-én (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)