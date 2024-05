Magyarországon egyedül a Fidesz–KDNP békepárti

Magyar Péter a kezdetektől fogva a vitáról vitázik. A rá jellemző agresszív stílusban követelte, hogy ő határozhassa meg a vita kereteit. Előbb hangosan követelte, demonstrációval fenyegette az MTVA-t, majd feltételeket szabott, aztán tüntetést hirdetett, és közölte, hogy mégsem vesz részt rajta, majd mégis úgy döntött, hogy elmegy, de más témákról fog beszélni, mint a megadottak. Vajon mennyire lehet komolyan venni egy embert, aki mindössze néhány nap alatt képes volt ennyiszer megváltoztatni a véleményét? De hasonlóan csapongó volt a Momentum listavezetője, Donáth Anna és a Kétfarkú Kutya Párt is – írja az Alapjogokért Központ elemzése. Hozzáteszik: a levitézlett és a megsemmisülés szélén álló politikai szereplőkről, mint Márki-Zay Péter vagy a Jobbik, már szót sem igazán érdemes ejteni. Még el sem dördült a vita kezdetét jelző startpisztoly, de a teljes dollárbaloldal már leszerepelt mint komolyan vehető kihívó, és ezt a vita előtti viselkedésükkel elérték, mondani még nem is mondtak semmit. Mondanivalójuk, háborús rajongásuk ugyanis még rosszabb képet fest róluk.

Ennek megfelelően egyértelműnek tűnik, hogy a Fidesz–KDNP lesz képes felmutatni az egyetlen olyan európai alternatívát, amely a magyar érdekek mentén szerveződik.

Ez pedig a béke támogatása, és ezzel párhuzamosan a háború, a migráció és a genderideológia elutasítása. A Fidesz–KDNP párszövetséggel szemben csak háborúpárti jelöltek lesznek jelen a vitán, akik jó része érintett a dollárbaloldal finanszírozási botrányában is. Így a személyes megélhetésük is attól függ, mennyire szolgálják ki a megbízóik igényeit, azokét, akik fizetik a dollárbaloldalt. Számukra a választás nem a választók támogatásától és érdekeik képviseletéről, hanem a nekik milliárdokat biztosító nemzetközi hálózat elvárásainak kiszolgálásáról szól.

Köztük van a már említett Márki-Zay Péter, aki – „ha a NATO úgy dönt” –, akkor magyar katonákat is küldött volna Ukrajnába.

A DK–MSZP–Párbeszéd listája is tele van háborúpártiakkal, például a 4. helyen szereplő Rónai Sándor azt mondta 2022-ben, hogy nagyon sajnálja azt, hogy „nem segítjük száz százalékig” az ukrajnai háborút, „hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításában segítenek”. A DK–MSZP–Párbeszéd háborúrajongó listája mögött álló Gyurcsány Ferenc pedig arról beszélt, hogy „segíteni kell Ukrajnának”, a háború végső céljaként pedig Ukrajna katonai győzelmét nevezte meg. Donáth Anna szintén ebben az évben „több katonai és humanitárius segítséget sürgetett” Ukrajnának. A Momentum listájának második helyén álló Cseh Katalin a nekünk járó pénzek elvétele mellett a háború iránti rajongásban is élen jár, például arról beszélt két éve, hogy a legfontosabb, hogy az ukránok „megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút”.

Magyar Péter a háború kérdésében is ugyanolyan következetességgel kommunikált, mint a vita tekintetében. Először bejelentette, hogy ő békepárti, majd pontosított, hogy akkor támogatja a békét, ha azt Ukrajna katonai győzelme hozza el (ami valójában háborúpárti álláspont, a konfliktus végtelen elnyújtását jelenti), végezetül pedig az is kiderült, hogy bizniszpártja a válogatott globalista jelöltjeivel az Európai Néppárt frakciójába ülne be az Európai Parlamentben. Hogy róluk mit kell tudni? Manfred Weber úgy fogalmazott, három feltétele van a pártcsaládba történő belépésnek: „Európa, Ukrajna és a jogállamiság támogatása”, majd a néppárti frakcióvezető azt is bejelentette, a kötelező európai sorozás a nőket is érintené.

Magyar Péter számtalanszor kinyilvánította: az Európai Néppárt frakciójába igyekszik. Mivel a Néppárt az egyik legkeményebb háborús uszító ma Európában, Magyar szándékai és céljai egyértelműek: ő is az értelmetlen és pokoli ukrajnai háború pártján áll.

Míg ezek a dollárbaloldali pártok már a vita előtt is következetesen a háború pártjára álltak, addig a Magyarországot vezető Fidesz–KDNP a háború kitörése óta következetesen a béke mellett foglalt állást. A szuverenista jobboldal kezdettől fogva elutasítja azt a fajta háborús pszichózist, amely egyre jobban hatalmába keríti Európa globalista vezetőit. Ők kizárólag a háború katonai rendezésében képesek gondolkodni, így előbb sisakokat, majd könnyű fegyvereket, lőszereket, később könnyű-, majd nehézpáncélosokat, aztán kisebb, majd nagyobb hatótávolságú rakétákat küldtek. Majd mindezek teljes csődje után most már katonákat akarnak küldeni.

Ebben kritikátlanul támogatja őket a magyarországi dollárbaloldal, amely idegen érdekek kiszolgálásának vágya miatt háborúba sodorná hazánkat. Június 9-én ezért kell minél több választópolgárnak elutasítania a háborús pszichózist képviselő dollárbaloldalt és a szuverenista, békepárti Fidesz–KDNP listájára szavazni, hogy a magyar jobboldali, nemzeti képviselők megakadályozhassák a háború eszkalációját, és ellenállhassanak a további esztelen vérfürdő iránti fékevesztett rajongásnak – olvasható az Alapjogokért Központ elemzésében.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjáró kampánykörútjának hódmezővásárhelyi állomásán 2024. május 25-én. Jobbra Lázár János építési és közlekedési miniszter (j) és Grezsa István polgármesterjelölt (j2). (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)