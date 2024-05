Megdöbbentő felvételek: így néz ki Ukrajnában és Kárpátalján az embervadászat

Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájából, Ukrajnából nem jutnak ki Nyugatra hasonló videóbeszámolók. A helyiek a TCK egységeit (a hadkiegészítő parancsnokság rövidítése – a szerk.) a Gestapóhoz és az NKVD-hoz, a kommunista Belügyi Népbiztossághoz hasonlítják. Ha megnézzük ezeket a belső-ukrajnai felvételeket, akkor gyorsan választ kapunk arra, hogy mi is az a TCK.

Ami a magyarok számára még ennél is elkeserítőbb, az a kárpátaljai helyzet. Ott az emberek már nyíltan beszélnek arról, hogy a háborúba való elhurcolással a kiszorítási politikáját is könnyebben hajtja végre az ukrán hatalom. A vegyes lakosságú régióban még az ukrajnainál is durvábban zajlik a mobilizáció. Azzal, hogy mindenkit megpróbálnak a halálba küldeni, Kárpátalja színes, multikulturális mivoltát veszélyeztetik. A következő megrázó videóban a kárpátaljai kényszersorozást gyűjtötték egy csokorba.

A felvételek láttán a következtetés egyértelmű: Ukrajnának sem az Európai Unióban, sem pedig a NATO-ban semmi keresnivalója. Aki pedig mégis vágyik az ukrán demokráciára, az költözzön oda és élvezze ezt a típusú szabad világot.

Borítókép: Ukrán tüzérek ágyúzni készülnek az orosz állásokat a kelet-ukrajnai donyecki területen húzódó fronton 2024. május 6-án (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)